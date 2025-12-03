NK Celje je na družabnih omrežjih objavil pomenljivo sporočilo in fotografijo, na kateri trener Albert Riera s predsednikom kluba Valerijem Kolotilom igra šah. "NK Celje. Albert Riera. Poteza narejena." Ugibamo, da je podaljšal pogodbo. S tem bodo v Celju morda vendarle utišali neprestano sugeriranje nekaterih medijev in dela javnosti, naj španski strateg postane novi selektor slovenske reprezentance.

V NK Celje imajo očitno dovolj neprestanih namigovanj v medijih, da bo Albert Riera odšel. Predsedniku kluba Valeriju Kolotilo je nedavno prekipelo že, ko so po Balkanu pisali, da bo prevzel Crveno zvezdo. "Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja." Zdaj se Španec omenja tudi kot kandidat za naslednika Matjaža Keka na klopi slovenske reprezentance. Na tem položaju si ga želi del javnosti in nekateri mediji. In dva dni po novici, da Kek ni podaljšal pogodbe z NZS, iz knežjega mesta prihaja pomenljivo sporočilo. Kaj pomeni, bomo najverjetneje kmalu izvedeli. Mislimo pa si, da so vse govorice ovrgli s tem, da je Riera podaljšal s Celjem.

Na NZS seznama kandidatov za novega selektorja še nimajo

Riera je nedavno sam v pogovoru za Pop TV dejal, da ga zdaj, ko je še mlad trener, delo selektor katerekoli reprezentance še ne zanima. Zato se zdi sugeriranje, da naj postane Kekov naslednik precej nesmiselno. Predsednika NZS Radenka Mijatovića, ki seznama kandidatov še nima, smo tako v ponedeljek vprašali, ali ga takšno medijsko poročanje moti. "To me ne moti. Razumem tudi naravo vašega dela in logično je, da mediji ali posamezniki skušajo preferirati kakšnega kandidata ali dobiti kakšno informacijo. Mi bomo zelo premišljeno in preudarno iskali kandidata, ki bo primeren za vodenje reprezentance." Odločali se bodo med tistimi, ki so na voljo. "Če me vprašate o Rieri, je on eden od strokovnjakov, ki je pokazal, da se v slovenskem klubskem nogometu da delati boljše in da delati na rezultate. Ob teh uspehih mu čestitamo. O kandidatih za selektorja pa v tem trenutku ne bi bilo korektno govoriti. Tudi ne vemo, kakšne so možnosti, da bi kakšen od njih prišel na mesto selektorja."