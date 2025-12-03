Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
3. 12. 2025,
18.20

Osveženo pred

9 minut

Matjaž Kek Radenko Mijatović slovenska nogometna reprezentanca Prva liga Telemach 1. SNL Albert Riera Valerij Kolotilo NK Celje

Sreda, 3. 12. 2025, 18.20

9 minut

"NK Celje. Albert Riera. Poteza narejena."

Pomenljivo sporočilo iz Celja, Albert Riera podaljšal pogodbo?

Avtor:
M. P.

Albert Riera Celje | Albert Riera očitno še lep čas ostaja v Celju. Začel je pisati lepo zgodbo. Škoda bi jo bilo prekiniti. | Foto Jure Banfi

Albert Riera očitno še lep čas ostaja v Celju. Začel je pisati lepo zgodbo. Škoda bi jo bilo prekiniti.

Foto: Jure Banfi

NK Celje je na družabnih omrežjih objavil pomenljivo sporočilo in fotografijo, na kateri trener Albert Riera s predsednikom kluba Valerijem Kolotilom igra šah. "NK Celje. Albert Riera. Poteza narejena." Ugibamo, da je podaljšal pogodbo. S tem bodo v Celju morda vendarle utišali neprestano sugeriranje nekaterih medijev in dela javnosti, naj španski strateg postane novi selektor slovenske reprezentance.

Matjaž Kek Radenko Mijatović slovenska nogometna reprezentanca Prva liga Telemach 1. SNL Albert Riera Valerij Kolotilo NK Celje
