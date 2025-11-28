Zakaj je prihodnost sončnih elektrarn v pametnih hranilnikih energije?

S sončno elektrarno proizvajate električno energijo, ki jo lahko učinkovito shranite v baterijski hranilnik za čas, ko ta obnovljivi vir ni na voljo. S tem močno razbremenite distribucijsko omrežje in prispevate k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Baterijski sistemi se v zadnjih letih razvijajo zelo hitro in tudi njihova cena se zmanjšuje, veliko pa k ekonomski upravičenosti sistema prispeva tudi država z subvencioniranjem teh investicij. Baterijske sisteme lahko uporabljamo tako za nove sisteme kot tudi kot nadgradnjo obstoječih.

Baterijski sistem kot nadgradnja obstoječega sistema letnih meritev (net metering)

V Sloveniji so se v preteklih letih pospešeno gradile sončne elektrarne, ki so bile priključene po sistemu letnih meritev, kar pomeni, da ste celo leto viške električne energije oddajali v omrežje, kadar vam je elektrike primanjkovalo, pa ste jo vzeli iz distribucijskega omrežja. Vse to se je obračunalo januarja in če ste iz omrežja vzeli več energije, kot ste jo tja oddali, ste to doplačali. Če pa ste jo tja oddali več, so vam nekateri distributerji nudili ugodnosti, drugim pa ste to energijo poklonili. Z nadgradnjo takega sistema z baterijskim hranilnikom omogočimo, da se viški shranijo, ko je energije dovolj, in se porabijo, ko te ni. Tako postanemo praktično neodvisni od distribucijskega omrežja v poletnem času, v zimskem času pa lahko baterijski hranilnik napolnimo v nočnem času, ko za ta časovni blok ni omrežnine, in koristimo energijo iz njega, ko je ta v časovnem bloku 1 najdražja. Sistem omogoča delovanje tudi v primeru izpada električne energije, saj lahko deluje, dokler je v baterijskem sistemu kaj energije, ki se seveda tudi sproti dopolnjuje v primeru sončnega vremena. Predelava takega sistema ni preveč zahtevna: obstoječ sistem priključite na generator port na inverterju baterijskega hranilnika. V zadnjem času pa je UI že tako napredovala, da bo lahko sama upravljala vaš hranilnik glede na vreme, različne državne regulative in podobno.

Obstoječi solarEdge elektrarni dodan hranilnik Foto: Fibernet

Baterijski sistem kot sistem za zmanjševanje konic in shranjevanje energije takrat, ko so za oddajo le te v omrežje na borzi negativne vrednosti

V industriji so največji strošek konična energija, ki nastaja med proizvodnim procesom. To lahko s pametnim upravljanjem baterijskega sistema učinkovito izničimo, saj se takrat, ko konice nastajajo, baterijski sistem samodejno vključi in pokriva te konice, kar nam lahko zelo zmanjša stroške električne energije. Glede na to, da je število sončnih elektrarn v Evropi v zadnjih letih skokovito naraslo, se predvsem ob nedeljah in med prazniki pojavlja problem, da je takrat zaradi nedelovanja industrije električne energije na trgu preveč, tako da za oddano energijo v omrežje moramo plačati, ker so borzne cene negative. To z baterijskim hranilnikom rešimo tako, da ga takrat polnimo in porabimo energijo, ko je draga.

Graf prikazuje primer sistema manjšega poslovnega objekta kateri uporablja baterijo za rezanje špic porabe energije Foto: Fibernet

Baterijski sistem v novem sistemu mesečnega obračuna

Z novim sistemom mesečnega obračunavanja proizvodnje energije, pridobljene z obnovljivim virom, se sistem ekonomsko ne izplača več, če nimate baterijskega hranilnika. Z baterijskim hranilnikom si poleti zagotovite, da ste praktično neodvisni od distribucijskega sistema, za viške pa dobite minimalno plačilo. Pozimi jemljete energijo iz omrežja samo ponoči in se s tem izognete vplivom časovnih blokov ter tako minimizirate strošek električne energije. Na nekaterih območjih Slovenije zaradi ne dovolj zmogljivega distribucijskega omrežja oddaja električne energije v omrežje ni mogoča, tako da so upravljavci električnega omrežja izdajali negativne odločbe za priključitev. Ta je sedaj z baterijskim sistemom mogoča, sicer ne oddajate električne energije v omrežje, zato pa potrebujete večji baterijski sistem in manjšo sončno elektrarno, s čemer zagotovite skoraj popolno neodvisnost od distribucijskega omrežja.

Primer hibridnega razsmernika in baterij Foto: Fibernet

