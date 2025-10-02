Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
15.55

42 minut

predstava Helena Blagne Rebeka Dremelj

Četrtek, 2. 10. 2025, 15.55

42 minut

Helena Blagne odpovedala nastope z Rebeko Dremelj, a predstavo bodo vseeno izpeljali

A. P. K.

Helena Blagne | Helena Blagne je morala zaradi višje sile in nepredvidenih okoliščin odpovedati svoj nastop v predstavi z Rebeko Dremelj. | Foto Mediaspeed

Helena Blagne je morala zaradi višje sile in nepredvidenih okoliščin odpovedati svoj nastop v predstavi z Rebeko Dremelj.

Foto: Mediaspeed

Helena Blagne in Rebeka Dremelj sta pred kratkim napovedali skupno predstavo Šminka in sekirca, ki pa je sedaj zaradi izrednih življenjskih okoliščin, v katerih se je znašla Blagne, ne bosta odigrali skupaj. Je pa Dremelj sporočila, da bodo s predstavo vseeno nadaljevali, vlogo, ki jo je nameravala odigrati Blagne, pa bo odigrala profesionalna slovenska igralka.

Predstava Šminka in sekirca, ki jo je napisala Tina Gorenjak in v kateri bi morali skupaj zaigrati Helena Blagne in Rebeka Dremelj, bo svojo premiero dočakala 17. novembra, a brez pevke Blagne, ki je morala svoj nastop v predstavi zaradi nepredvidenih okoliščin odpovedati.

"Včasih nam nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov"

"Dragi moji, ljudje včasih skušamo zasnovati svoje kariere in življenja, ampak včasih nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov. Žal sem morala sprejeti odločitev, da zaradi višje sile in nepredvidenih okoliščin ne bom mogla sodelovati v predstavi Šminka in sekirca. Prepričana sem, da bo komedija velika uspešnica in zadetek v polno, zato vsem ustvarjalcem in celotni prijateljski ekipi z Rebeko na čelu, želim obilo uspeha, obiskovalcem pa ogromno zabave in dobre volje," je na Instagramu sporočila slovenska pevka Helena Blagne.

Dremelj: S projektom nadaljujemo v malo spremenjeni izvedbi

Oglasila se je tudi Rebeka Dremelj in potrdila, da bodo s projektom in predstavo kljub limonam, ki jih je trenutno postreglo življenje, izpeljali, spremenili pa se bodo le nekateri termini predstav. "Odločili smo se, da gremo naprej in da bo predstava Šminka in sekirca," je v videu še povedala Dremelj.

"Takšna zgodba zahteva veliko časa, predanosti, ljudi in sredstev – in prav zato je ne bomo pustili, da izgine. Nadaljevali jo bomo po začrtani poti v malo spremenjeni izvedbi. Hvala vsem za razumevanje, že kmalu pa vam razkrijemo, kdo bo stopil na oder namesto Helene in se prelevil v edinstveno Viktorijo, ki nas bo objela s toplino in nagradila s salvami zdravilnega smeha. Heleni pa iz srca želimo, da se vse čimprej uredi," je na Instagramu zapisala Rebeka Dremelj.

