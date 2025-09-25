Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
25. 9. 2025,
9.21

ljubezen ljubezen komedija predstava Boštjan Romih

Četrtek, 25. 9. 2025, 9.21

0 minut

Boštjanu Romihu se je na odru pridružila nova izbranka

Boštjan Romih, predstava Pasja komedija | Boštjan Romih je potrdil, da je po lanski ločitvi srečo v ljubezni našel z glasbenico Nino Pečar (na fotografiji na njegovi desni). | Foto Mediaspeed

Boštjan Romih je potrdil, da je po lanski ločitvi srečo v ljubezni našel z glasbenico Nino Pečar (na fotografiji na njegovi desni).

Foto: Mediaspeed

Dolgoletni televizijski voditelj Boštjan Romih je sinoči občinstvu premierno predstavil svojo novo komedijo, v kateri je razkril zabavne plati življenja s svojim štirinožnim prijateljem. Pasja komedija, kot jo je poimenoval, je nastala v žiriji Ranka Babića, pri ustvarjanju pa sta poleg Romiha sodelovali še Tanja Kocman in Nina Pečar, voditeljeva nova izbranka. Ta se mu je po koncu pridružila na odru, na presenečenje mnogih pa sta si izmenjala tudi poljub, s čimer sta potrdila govorice o razmerju.

Da je po lanski ločitvi od arhitektke Nine Romih priljubljeni voditelj znova našel srečo v ljubezni, je pred meseci poročala revija Lady. Ugibanja o novem razmerju so se pojavila po tem, ko so ga v začetku julija opazili na portoroški plaži v družbi rdečelase violinistke Nine Pečar. Takrat Romih svojega ljubezenskega stanja ni komentiral, zdaj pa ga je očitno le potrdil. 

Glasbenica se mu je namreč na odru pridružila po njegovi premierni predstavi Pasja komedija, pri kateri je kot scenaristka sodelovala tudi sama. Da sta zaljubljena, sta po poročanju portala Njena.si potrdila z objemom in poljubom, s katerim sta navdušila vse prisotne v dvorani.

Med gledalci številni znani Slovenci

V predstavi Pasja komedija Boštjan Romih razkriva vse lepote, zmede in komične nesporazume življenja s svojim pasjim prijateljem. V ospredju so zgodbe o vzgoji, nenavadnih navadah in razvadah pasjih kosmatincev ter o trenutkih, ko pasji pogled pove več kot tisoč besed. "Ta predstava bo nasmejala vse. Pasjeljubci bodo v njej prepoznali sebe, tisti brez psa pa bodo rekli: 'Aha, zdaj razumem soseda, ki zjutraj ob šestih že hodi na sprehod v pižami'," je o njej povedal voditelj.

Navdih za predstavo je dobil, ko je spoznal, da imajo "psi boljši smisel za humor kot ljudje in da ga moramo samo prevesti v človeški jezik". "Pa tudi zato, ker sem si želel nekaj popolnoma novega," je pojasnil in dodal: "To je komedija o zabavnih in čustvenih prigodah, ki ti jih v življenje prinese kosmatinec. Sicer pa, komični smo mi ljudje, ker pasjega sveta ne poznamo dovolj."

Premierno predstavo dolgoletnega televizijskega in radijskega voditelja so si ogledali tudi številni znani obrazi, med njimi Blaž Švab s partnerico Laro Medved, komičarka Maja Monrue, voditeljica in manekenka Tara Zupančič, stilistka Metka Albreht, voditeljica Lea Mederal, zakonca Cene in Julija Prevc, pa tudi nogometaš Sebastjan Cimirotič.

Violinistka Nina Pečar je nova partnerica Boštjana Romiha. | Foto: Mediaspeed

