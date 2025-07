Boštjan Romih spet zaljubljen, omrežila ga je glasbenica

Lansko pomlad je Boštjan Romih presenetil z novico, da se z ženo Laro po 20 letih zakona ločujeta. Nekdanja zakonca sta prodala družinski dom pri Grosupljem, kjer sta živela s svojimi tremi otroki, Romih pa se je odselil v Ljubljano.

Skupaj na plaži in v trgovini

Zdaj pa revija Lady poroča, da je Romih znova zaljubljen. Še spomladi je zatrjeval, da je samski, v začetku julija pa so ga po poročanju Lady na portoroški plaži ujeli v družbi rdečelaske. To je bila priznana violinistka Nina Pečar, ki je na letošnjih Melodijah morja in sonca na odru spremljala kantavtorja Boštjana Pertinača.

Nina Pečar na odru letošnjih Melodij morja in sonca Foto: Mediaspeed

Romih, ki bo prihodnjo pomlad dopolnil 50 let, in 15 let mlajša violinistka, ki prihaja iz Novega mesta, govoric o tem, da se med njima nekaj plete, za zdaj še nista komentirala, so ju pa po poročanju Lady skupaj ujeli tudi med nakupovanjem v eni od ljubljanskih trgovin.

