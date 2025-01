Nekdanja zakonca Romih, Boštjan in Lara, ki sta ločitev po Boštjanovih besedah predelala mirno in spoštljivo, z nekdanjo ženo pa sta njunim trem otrokom vzor, kako predelati težko življenjsko preizkušnjo, tudi po ločitvi z otroki ohranjata družinsko vez.

Skoraj leto dni po tem, ko je za njuno ločitev izvedela javnost, je postalo tudi jasno, kaj se bo zgodilo z njuno skupno nepremičnino, ki stoji v okolici Grosupljega in jo najdemo tudi v razvidu S.Nepremičnine na Siol.net.

Nekdanja zakonca nepremičnino prodajata za 1,3 milijona evrov

Kot je razvidno iz oglasa, nekdanja zakonca skupno nepremičnino v velikosti 385,8 kvadratnih metrov prodajata za 1,3 milijona evrov. Samostojna nizkoenergijska hiša je bila zgrajena leta 2009, stoji na prostorni parceli (1.219 kvadratnih metrov), ki nudi popolno zasebnost brez neposrednih stikov s sosedi, in je umeščena v mirno, zeleno okolje, je zapisano v oglasu.

Hiša se nahaja v naselju Polica pri Grosuplju, na mirni lokaciji z odličnimi povezavami. Foto: S.Nepremičnine

Nepremičnina ima tri nadstropja in leži v mirnem okolju

Hiša ima tri nadstropja (klet, pritličje in mansardo), štiri kopalnice in pet spalnic. V kletnih prostorih, ki merijo nekaj manj kot sto kvadratnih metrov, ležijo osrednji prostor za druženje in rekreacijo, v katerem so tudi savna, tuš in umivalnik, ter dve prostorni shrambi. V pritličju je odprt dnevno-bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, ki vodi na prostorno teraso, tam pa najdemo še delovni studio, kopalnico s tušem, shrambo in garderobo, piše v oglasu.

Nepremičnina ima tudi prostoren vrt in dovolj parkirnih mest za več vozil. Foto: S.Nepremičnine

V mansardi hiše, ki je po površini največja izmed nadstropij (meri 165 kvadratnih metrov), je spalnica z garderobo in lastno kopalnico ter še tri otroške sobe z galerijami in otroška kopalnica.

Nepremičnina je v neposredni bližini Podružnične OŠ Polica in je le nekaj kilometrov oddaljena od Grosupljega.

Nekdanja zakonca Boštjan in Lara Romih imata skupaj tri otroke. Foto: Mediaspeed

Oglejte si še: