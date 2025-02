Organizator nacionalnega festivala zabavne glasbe Melodije morja in sonca, Avditorij Portorož – Portorose, je objavil javni poziv za udeležbo na 44. festivalu Melodij morja in sonca (MMS). Glasbeniki, ki si želijo priboriti vozovnico za enega najbolj znanih festivalov pri nas, lahko svojo prijavo oddajo do polnoči 2. aprila.

Kot je sporočil organizator festivala, bo glavni festivalski večer potekal v soboto, 5. julija, ko bo predstavljenih 14 tekmovalnih skladb: 11 izbranih iz poziva in tri vabljenih avtorjev ali izvajalcev, ki jih na predlog umetniškega vodje povabi Organizacijski odbor festivala. Katere skladbe in izvajalci so bodo uvrstili na festival, bo znano do 17. maja.

Tudi letos bo umetniški vodja festivala glasbeni producent, urednik in voditelj Andrea Flego, ki je lani na festivalu debitiral v omenjeni vlogi in ob tem povedal: "V veliko veselje in čast mi je, da mi je ponovno zaupano umetniško vodenje Festivala MMS. A še v večje veselje mi je dejstvo, da festival bo in to na sporedu Televizije Slovenija. S tem se nadaljuje, po mojem mnenju bistveno in neobhodno, tripartitno sodelovanje med organizatorjem Avditorijem Portorož – Portorose, lastnikom blagovne znamke MMS Občino Piran in nacionalno radiotelevizijo v vlogi partnerja za izvedbo prireditve in prenosa v živo, ki zdaj že 44 let razveseljuje glasbenike, avtorje, izvajalce in predvsem občinstvo."

Ravno v teh dneh sestavljajo komisijo

Andrea Flego je dodal, da z zanimanjem pričakuje nove pesmi, ki bodo prispele na naslov Avditorija do 2. aprila, in razkril še, da te dni sestavljajo komisijo, ki bo tudi letos izbrala enajst najboljših za uvrstitev med tekmovalne skladbe, sam pa je že v stiku s tremi izjemnimi avtorji in izvajalci, ki bodo letos stopili na oder kot povabljeni izvajalci in so obenem prejemniki treh lani vpeljanih posebnih nagrad: MMS Legenda, MMS Avtor in MMS Bodočnost, so še povzeli besede umetniškega vodje festivala.

Kot je dodal Flego, so dopolnitve in izboljšave na festivalu, ki so jih uspeli vpeljati lani, zelo dobro in pozitivno sprejeli sodelujoči glasbeniki in avtorji. "Dobri pogoji pomenijo dobro vzdušje, kar se odraža v odrskih nastopih, na TV-zaslonih in radijskih valovih. Zato se niz teh izboljšav tudi letos nadaljuje," je še povedal Flego.

Lanskoletni zmagovalec festivala MMS je postal Mariborčan Žan Videc. Foto: Aleš Rosa

Festival poteka od leta 1978, dal je že veliko uspešnic

Festival Melodije morja in sonca poteka od leta 1978. Kot je še zapisal organizator, je "festival doživetje glasbe v živo, druženje z glasbeniki in zvestim avditorijem v vročih julijskih nočeh". Pesmi Melodij morja in sonca so soustvarjala velika imena slovenske glasbe: Berti Rodošek, Dečo Žgur, Elza Budau, Milan Ferlež, Drago Mislej – Mef, Slavko Ivančić, Marino Legovič, Danilo Kocijančič, Oto Pestner, Anika Horvat, Tinkara Kovač in številni drugi. Festival pa je dal tudi številne uspešnice, med njimi: Tople julijske noči, Lahko noč Piran, Mi ljudje smo kot morje, Srce za srce, Še si tu, Cela ulica nori in Bodi z mano do konca.

Oder Melodij morja in sonca je predstavljal pomembno odskočno desko takrat mladim glasbenim talentom, denimo Aniki Horvat, Tinkari Kovač, Lari Baruca, istočasno pa je gostil vrhunske tuje glasbenike, od italijanskih do predstavnikov iz nekdanjih republik skupne države Jugoslavije: Ricchi e Poveri, Toto Cotugno, Pupo, Gigi Sabani, Paola e Chiara, zvezdnice iz priljubljene TV-oddaje Non è la RAI, Severina, Toše Proeski, Josipa Lisac, Tereza Kesovija, Mišo Kovač, Dino Dvornik, Mirko in Toni Cetinski, Boris Novkovič ter drugi.

Močan pečat so festivalu dali tudi njegovi voditelji, med njimi so znana imena slovenske televizije in radia: Miša Molk, Tajda Lekše, Lorella Flego, Ivana Šundov, Benarda Žarn, Lucija Lubenšek, Rebeka Dremelj, med moškimi pa Mario Galunič, Peter Poles, Patrik Greblo, Mišo Zaletel, Dario Diviacchi, Luciano Minghetti, Boštjan Romih, Robert Roškar, Andrej Šifrer, Jernej Kuntner ter dvojec Boris Kobal in Sergej Verč.

