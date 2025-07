V spopadih med oboroženimi skupinami ubitih več kot 30 ljudi

V spopadih med oboroženimi skupinami na jugu Sirije je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih, so danes zjutraj sporočili aktivisti in nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice. Gre za nov primer medverskega in medetničnega nasilja, ki povzroča skrbi od menjave oblasti v Siriji decembra lani.

Nasilje je tokrat izbruhnilo v provinci Suvajda na jugu države ob meji z Jordanijo, kjer veliko večino prebivalstva predstavlja verska manjšina druzov.

Povod zanj je bil niz napadov in ugrabitev, razmere pa so se poslabšale po petkovem roparskem napadu na enega izmed pripadnikov te verske manjšine na avtocesti, ki povezuje prestolnico Damask in mesto Suvajda, prestolnico istoimenske sirske province, poročata Reuters in nemška tiskovna agencija dpa.

Napovedali so neposredno posredovanje

Po podatkih aktivistov in sirskega observatorija je bilo v spopadih, ki so izbruhnili v enem izmed okrožij mesta Suvajda in se kasneje razširili, odtlej ubitih najmanj 27 druzov in deset pripadnikov beduinskih plemen, ranjenih pa je bilo še več deset ljudi.

Sirsko notranje ministrstvo je danes zjutraj napovedalo neposredno posredovanje in pozvalo lokalne oblasti v Suvajdi, naj sodelujejo z varnostnimi silami, navaja dpa.

Gre za nov primer medverskih spopadov in nasilja v Siriji, kjer je več sunitskih islamističnih skupin pod vodstvom sedanjega predsednika Ahmeda Al Šare decembra lani strmoglavilo dolgoletnega voditelja Bašarja Al Asada, nato pa prevzelo oblast v etnično in versko raznoliki državi.

Zaskrbljenost narašča

Nove oblasti so od takrat razpustile vojsko in varnostne agencije, povezane s prejšnjimi oblastmi, pa tudi islamistično skupino Hajat Tahrir Al Šam (HTS), ki je vodila strmoglavljenje Al Asada. Ustanovile so lastne varnostne sile in skušajo pomiriti mednarodno skupnost, ki jih poziva k spoštovanju svoboščin in zaščiti manjšin.

Zaskrbljenost med zadnjimi pa v zadnjih mesecih narašča zaradi medverskega in medetničnega nasilja. V spopadih med oboroženimi skupinami in pripadniki verske skupnosti druzov je bilo aprila ubitih več deset ljudi, pred tem pa je bilo marca v nasilju ubitih več kot 1.300 civilistov – večinoma pripadnikov alavitske manjšine, ki ji pripada tudi strmoglavljeni predsednik Al Asad.