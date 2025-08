V Ljudskem vrtu je bilo razburljivo, sledi poslastica v Stožicah. Olimpija proti Celju!

Danes sta na sporedu dva evropska derbija 1. SNL. Maribor in Koper, ki sta med tednom izpadla iz Evrope, sta se razšla z 2:2, dvoboj pa je zaznamoval tudi Josip Iličić, ki je prvič nastopil v Ljudskem vrtu, odkar je zapustil Mariborčane, in zapravil strel z bele točke. Zvečer sledi še "superpokalna" poslastica v Stožicah med aktualnim prvakom Olimpijo in pokalnim zmagovalcem Celjem. Mura in Aluminij, gostje so povedli po 20 sekundah, sta v soboto remizirala (1:1), Bravo pa je na zgodovinski tekmi v Ajdovščini, kjer je Primorje prvič doma zaigral pod žarometi, zmagal s 3:1. Radomlje so v petek poglobile krizo Domžal (2:0).

1. SNL, 3. krog:

Nedelja, 3. avgust:

Koper pod vodstvom Stojanovića ne izgublja

Dvoboj v Ljudskem vrt med Mariborom in Koprom je postregel z dopadljivo igro, štirimi zadetki in še številnimi zapravljenimi priložnostmi, na koncu pa sta se slovenska kluba, ki sta v četrtek sklenila evropsko sezono, morala zadovoljiti z neodločenim rezultatom (2:2).

Koprčani so v mestu ob Dravi povedli že po osmih minutah, v polno je meril "avstralski Hrvat" Deni Jurić. Foto: Jure Banfi

Dvoboj so bolje začeli gostje, ki so v uvodnih petih minutah pritisnili na vijolice in si priigrali kar štiri kote. Josip Iličić je v 4. minuti z močnim volejom poslal žogo nad prečko, le minuto pozneje pa je Fran Tomek po strelu z glavo namučil vratarja Ažbeta Juga. V 8. minuti je sledil izjemen protinapad Kopra, ki ga je z zadetkom za 1:0 kronal Deni Jurić. Koprčani so tako zasluženo povedli, v Ljudskem vrtu pa ni manjkalo žvižgov domačega občinstva, nezadovoljnih s predstavo gostiteljev.

Navijači Maribora so v nadaljevanju srečanja le prišli na svoj račun. Vijolice so se otresle pritiska. Če sta Mark Španring in Sheyi Ojo še merila mimo vrat, pa je v 34. minuti za izenačenje na 1:1 po asistenci Ganca Erica Taylorja poskrbel Gabonec Orphe Mbina.

Navijači Maribora so dočakali izenačenje v 34. minuti. Foto: Jure Banfi

Pri kanarčkih je začel dvoboj tudi Josip Iličić. Dolgoletni slovenski reprezentant je tako prvič gostoval v Ljudskem vrtu, odkar je po koncu sezone 2024/25 zapustil NK Maribor. Iličić bi lahko v 57. minuti znova popeljal Koper v vodstvo, a je zapravil najstrožjo kazen. Njegov nekdanji soigralec Ažbe Jug se je izkazal in prebral namero 37-letnega Gorenjca.

Pri gostiteljih sta osrednja napadalca, Alžirec Hilal Soudani in Ganec Benjamin Tetteh, začela dvoboj na klopi, kjer jima je po tem, ko je zgladil spor s trenerjem Tugberkom Tanrivermisom in se vrnil v ekipo, delal družbo tudi Jan Repas. Tetteh in Repas sta vstopila v igro v 66. minuti. Občinstvo v Mariboru je takrat pričakovalo še boljšo igro svojih ljubljencev, a hitro doživelo nov šok. Francoz Kamil Manseri je v 69. minuti poskrbel za novo vodstvo kanarčkov. Ko je pet minut pozneje igro zapustil Iličić, so mu navijači v Ljudskem vrtu namenili srčen aplavz. Nogomet je znova pokazal svojo lepšo in plemenito plat, nekdanji slovenski reprezentant in ljubljenec mariborskega občinstva se jim je zahvalil za gesto.

Razburljivo srečanje v Ljudskem vrtu je ponudilo nov vrhunec v 82. minuti, ko je kmalu po vstopu v igro Hilal Soudani izenačil rezultat na 2:2. Izkušeni Alžirec je izkoristil podajo Malamineja Bambe in z natančnim strelom premagal Metoda Jurharja.

Slaviša Stojanović kot trener Kopra v 1. SNL sploh še ni doživel poraza. Tekmecu je kot strateg kanarčkov čestital za zmago le v pokalnem tekmovanju (Celje) oziroma v Evropi (dvakrat Viking Stavanger). Foto: Jure Banfi

Rezultat se do konca, čeprav se je v sodnikovem podaljšku zatresla vratnica Kopra, ni več spreminjal. Prvi nedeljski derbi 3. kroga 1. SNL je tako minil brez zmagovalca, Koper, ki je pred tem v sezono vstopil z dvema zaporednima zmagama, pa je tako prekinil zmagoviti niz v domačem prvenstvu.

Za konec še derbi v Stožicah

Tretji krog prvoligaškega tekmovanja se bo sklenil v Stožicah, kjer bo ob 20.15 gostovalo Celje z nekdanjim trenerjem Olimpije Albertom Riero. Olimpija in Celje sta po izpadu Maribora in Celja še edina predstavnika Slovenije v evropskih tekmovanjih, oba čakata nastopa v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Olimpija je bila v drugem krogu kvalifikacij boljša od andorskega Interja Escaldesa, Celje pa je bilo v seštevku dveh tekem kvalifikacij za ligo Europa prekratko proti AEK iz Larnake, tako da jih za "tolažilno nagrado" čaka boj za konferenčno ligo, kjer so lani prišli vse do četrtfinala.

Albert Riera se vrača v Stožice. Foto: Jure Banfi

V Ljubljani bo v nedeljo potekal boj dveh izmed treh še neporaženih ekip v 1. SNL v tej sezoni. Prvak Olimpija je ugnal Muro in Olimpijo ter je po dveh tekmah še brez prejetega zadetka, Celjani pa so ugnali Maribor in Radomlje. Na zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh tekmecev se je srečanje konec aprila končalo z remijem (3:3), pred tem pa sta dve srečanji pripadli Olimpiji.

Bravo pokvaril slovesnost Ajdovcem

Navijači Primorja so dolga leta sanjali o tem, da bi lahko domače tekme spremljali v večernem terminu. Želja se jim je uresničila letos, Ajdovci pa so prvo tekmo pod žarometi odigrali v soboto proti Bravu. Mladi ljubljanski klub je gostiteljem pokvaril slovesnost in osvojil vse tri točke.

Navijači Primorje so zgodovinski obračun v Ajdovščini zaznamovali s pirotehničnim vložkom. Foto: Aleš Fevžer

Zmagal je s 3:1 in se na lestvici povzpel v zgornjo polovico. Goste je v vodstvo v 30. minuti popeljal Venuste Baboula. Domači vratar Denis Pintol je imel na srečanju veliko dela, v 60. minuti pa ga je v dobro voljo spravil soigralec Roger Murillo, saj je izenačil na 1:1. Da se je jeziček na tehtnici vendarle znova nagnil na stran gostov, je z zadetkom za vodstvo z 2:1 v 73. minuti poskrbel Martin Pečar, šest minut pozneje pa je končni rezultat postavil Sandi Nuhanović. Do konca srečanja je vsaka ekipa enkrat zatresla prečko.

Bravo je v tej sezoni osvojil šest točk, Primorje pa ostaja pri treh. Foto: Aleš Fevžer

Kidričani zadeli po 20 sekundah, Mura hitro izenačila

Sobotni spored se je začel v Murski Soboti, kjer sta se Mura in Aluminij razšla brez zmagovalca (1:1). Mura se je po dveh neuspešnih gostovanjih v Stožicah predstavila pred tribunami domače Fazanerije in osvojila prvo točko tega poletja. To ji je uspelo proti drugoligaškemu prvaku Aluminiju.

Predsednik Mure Robert Kuzmič je pred srečanjem z Aluminijem slovesno predstavil Murin zid zvestobe in ponosa. Foto: Jure Banfi

Začelo se je sanjsko za Kidričane. Aluminij je po napaki branilca črno-belih Faada Sane povedel že po 20 sekundah, mrežo gostiteljev je zatresel Erik Saitoski. Izkoristil je darilo in zlahka matiral Aljaža Strajnarja. Veselje gostov pa ni trajalo dolgo, že v 6. minuti je rezultat na 1:1 poravnal Luka Turudija. Sana je podal žogo v kazenski prostor, Aleksandar Zeljković jo je odbil, a usmeril proti lastnim vratom, pred golovo črto pa jo je v mrežo le še potisnil Turudija. To je bil prvi zadetek Mure v tej sezoni.

Kidričani so zatresli mrežo črno-belih zgolj po 20 sekundah! Foto: Jure Banfi

Mura je bila v nadaljevanju bližje zmagi, a ji je sreča obrnila hrbet. Borna Proleta je v 60. minuti s strelom z glavo zadel prečko, v 89. minuti pa je Robert Murić izvedel prosti strel z desne strani in zadel oddaljeno vratnico tekmečevih vrat. Malce zatem je bil z glavo premalo natančen še Niko Kasalo, minuto pred predvidenim zaključkom tekme pa se je nad Fazanerijo "odprlo nebo", tako da je močan naliv s točo ekipi predčasno pregnal z igrišča.

Mura tako na osmih ligaških tekmah pod taktirko srbskega strokovnjaka Ivana Kurtušića še ni slavila zmage, soboški zmagovalni post pa se vleče že 13 tekem.

Domžale že sedem tekem niso premagale Radomelj

Radomljani so Domžale premagali z 2:0 in proslavljali prvo zmago v sezoni. Foto: Aleš Fevžer Avgustovski spored prvoligaške konkurence so z občinskim dvobojev odprli nogometaši Radomelj in Domžal. V prejšnji sezoni so prav vsi štirje sosedski dvoboji pripadli mlinarjem, tako Radomljani kot Domžalčani so v sezono zakorakali z dvema porazoma. S tretjim jo nadaljujejo Domžale. Radomlje so namreč z dvema goloma Mateja Malenška zmagale z 2:0, tekmo so končale še z igralcem več, saj je bil izključen Senegalec Fallou Faye.

Rumena družina, ki sosedov ni premagala že sedem tekem zapored, torej tudi pod vodstvom novih vlagateljev in novega strokovnega štaba ne najde poti iz krize. V igri ni bilo nobene prave ideje in priložnosti. Spomladi so se pod vodstvom odstavljenega trenerja Tončija Žlogarja skozi dodatne kvalifikacije obdržale v prvi ligi.

1. SNL, 3. krog:

Petek, 1. avgust:

Sobota, 2. avgust:

Nedelja, 3. avgust:

Lestvica: