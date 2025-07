Toplotna črpalka: Načrtujte poleti, da boste prihranili pozimi

Čeprav je ogrevanje zadnja stvar, ki vas poleti skrbi, je prav zdaj idealen čas za razmislek, kako se boste greli v hladnih mesecih. Preverite, kako do toplega doma in nižjih stroškov ogrevanja.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Pravočasno planiranje je ključno

Za mnoge je prav gradnja ali temeljita prenova hiše največja investicija v življenju, ki zahteva ure in ure planiranja ter sprejemanje številnih pomembnih odločitev. Veliko časa in premisleka namenimo izbiri oken, strehe, fasade, talnih oblog, keramike in drugih vidnih delov. Po izkušnjah Yasina Jodeha iz podjetja Atlas Trading pa bi lahko več razmisleka ob pravem času, ne tik preden postane nujno, vložili v izbiro primernega sistema za ogrevanje in hlajenje. Sicer se neredko zgodi, da nas prehiti čas in nam ostane samo še rešitev, ki je v tistem trenutku na voljo in morda ni optimalna za naše potrebe.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Brezplačna energija iz zraka ali zemlje

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo, so toplotne črpalke dolgoročno najugodnejša izbira za ogrevanje doma. Jodeh pove, da se v zadnjem desetletju v Sloveniji vsako leto vgradi med deset in 15 tisoč toplotnih črpalk, od katerih je večina, kar 85 odstotkov zračnih, 15 odstotkov pa geotermalnih toplotnih črpalk, ki pri nas šele pridobivajo veljavo.

Obe vrsti toplotnih črpalk delujeta po podobnem principu, glavna razlika med njima je v stroških obratovanja in življenjski dobi, kar izhaja iz vira energije. Toplotna črpalka zrak-voda absorbira toploto iz zunanjega zraka, katerega temperatura čez leto precej niha, toplotna črpalka zemlja-voda pa jo črpa iz zemlje prek podzemnih cevi, napolnjenih s tekočino, ki absorbira stabilno toploto iz tal.

Zračna ali geotermalna toplotna črpalka?

Najpogostejša izbira so torej še vedno toplotne črpalke zrak-voda. Razlog za to je predvsem ugodnejša cena ter preprostejša in hitrejša vgradnja brez gradbenih posegov. Pri tem velja, da so lahko zračne toplotne črpalke manj učinkovite pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, zunanja enota pa utegne biti relativno glasna in bo vedno zavzemala določeno mesto na parceli pred hišo, nanjo pa bodo vplivali tudi zunanji dejavniki.

Na drugi strani je vse več zanimanja za geotermalne toplotne črpalke zemlja-voda in voda-voda. Pri teh je začetna investicija višja predvsem na račun izvedbe vrtine, a je njihova življenjska doba veliko daljša, nimajo zunanje enote, zato bo okolica hiše tudi po vgradnji nespremenjena, predvsem pa so zanesljivejše in varčnejše, tako da so prihranki na dolgi rok večji. Tudi skrb glede vidnih posledic gradbenih posegov je odveč, saj bo sled izkopa, po katerem gredo cevi, vidna le, dokler je ne zaraste trava.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Ena redkih naložb, ki se večkrat povrne

Tako zračne kot geotermalne toplotne črpalke so najučinkovitejša rešitev za ustvarjanje ugodne notranje klime. Pomembno pa je, da izberete najprimernejšo zase glede na lastnosti in lokacijo vaše stavbe. Izbira ogrevalnega sistema namreč ni izolirana odločitev. Če so pogoji primerni, je geotermalna toplotna črpalka zagotovo najboljša rešitev. Njeno delovanje je stabilno vse leto, kar pozitivno vpliva na učinkovitost in življenjsko dobo naprave, ki je lahko kar dvakrat daljša od zračne toplotne črpalke. Zato je investicija v geotermalno toplotno črpalko investicija za vse življenje, odločitev zanjo pa mora biti sprejeta pravočasno.

Naredite prvi korak že danes

Kdaj izbrati najprimernejšo toplotno črpalko za svoj dom ni vprašanje, na katerega se ponuja en sam preprost odgovor. Izkušnje kažejo, da je poleti ali zgodaj jeseni ponudba stabilna, izvajalci so manj obremenjeni, čakalne dobe so krajše. Ker izbira in nakup toplotne črpalke zahtevata dovolj časa za načrtovanje in izvedbo, se boste v tem obdobju izognili tudi časovni stiski, ki vas lahko ujame, če se za nakup ali menjavo odločite tik pred zdajci.

Če gradite nov dom ali temeljito prenavljate starega, izbiro in načrtovanje ogrevanja in hlajenja vsekakor vključite čim prej, saj lahko pomembno vpliva na celoten projekt. Če si želite s toplotno črpalko svoj dom ogrevati še to zimo, ne čakajte, da vam postane hladno, in naredite prvi korak že danes. Tako boste imeli še vedno dovolj časa za primerjave in analizo, ki mora temeljiti na potrebah vaše stavbe in njenih značilnosti, da boste lahko sprejeli preudarno odločitev.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Zaupajte specialistom z dolgoletnimi izkušnjami

V podjetju Atlas Trading so strokovnjaki s 35-letnimi izkušnjami na področju rešitev za ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri energije, ki vam ponujajo strokovno pomoč pri svetovanju, nakupu in namestitvi primerne toplotne črpalke ter vam zagotavljajo zanesljivo podporo in servis.

To pomeni, da bodo za vas opravili individualno energijsko in finančno analizo, ki bo upoštevala lastnosti vaše stavbe, 30-letno vremensko statistiko in geološke značilnosti vaše mikrolokacije. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo izdelali izračun in vam nato predlagali vrsto in dimenzijo toplotne črpalke, zbiralnik energije – sonda, kolektor ali podtalnica – ter pripravili finančno oceno investicije. Kot ekskluzivni zastopniki vam lahko ponudijo vrhunske švedske geotermalne in zračne toplotne črpalke Thermia ter napredne zračne toplotne črpalke Gree.