Energetika Ljubljana s 1. oktobrom dviguje ceno toplote na vročevodu za 9,4 odstotka. Letni strošek dvosobnega stanovanja bo tako po pojasnilih direktorja Energetike Ljubljana Sama Lozeja višji za 57 evrov. "Ukrep ni priljubljen, a potreben, saj z obstoječo ceno nismo pokrivali stroškov," je na novinarski konferenci dejal Lozej.

Strošek za ogrevanje dvosobnega stanovanja bo v povprečju na mesec višji za 4,75 evra, seveda pa so zneski odvisni od porabe, je na redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića pojasnil Lozej.

Po njegovih pojasnilih variabilni del cene dvigujejo s 75,89 evra na 86,78 evra na megavatno uro. "Torej se vračamo na ceno, ki smo jo imeli večji del lanskega leta," je dejal.

Janković je povedal, da imajo nižjo ceno ogrevanja le še v Velenju in Celju. "V Velenju imajo Teš, v Celju pa sežigalnico," je pojasnil.

V načrtu izgradnja biomasnega kotla

V Energetiki Ljubljana si po Lozejevih besedah prizadevajo za razogljičenje vseh proizvodnih virov. Dveh premogovnih blokov oz. 70 odstotkov premoga se bodo v Ljubljani znebili s plinsko-parno enoto, je dejal. Med projekti, ki jih načrtujejo, je izpostavil tudi izgradnjo biomasnega kotla, s čimer bodo zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida.

"Za ta projekt imamo tudi podporo države in EU. Prijavili smo se za kohezijska sredstva in računamo na izdatno finančno podporo iz te strani. Imamo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje in ta projekt je v teku," je dejal Lozej.

Projekt sežigalnica

Naslednji pomemben energent je po njegovih besedah sežigalnica v Ljubljani. Kot je dejal, se bodo prijavili za koncesijo, ki jo je razpisala država. "Računam, da bomo s tem projektom v največji mogoči meri pokazali prednost krožnega gospodarstva," je poudaril.

Ob tem je Lozej dejal, da se odpadke v veliki meri reciklira v centru Rcero na Barju, še vedno pa ostaja del odpadkov, ki se jih ne da reciklirati. "In ta del v vseh državah uporabijo kot gorivo in maso nazaj pretvorijo v energijo kot toploto in elektriko ter jo prodajo nazaj meščanom," je pojasnil.

Tudi politična odločitev EU je, da so tovrstni objekti – v Evropi jih je okrog 450 – ogljično nevtralni, kar pomeni, da se za to proizvodnjo ne plačuje kuponov C02 in s tem ne obremenjuje cene ogrevanja za uporabnike, je dodal.

"Ko bodo ti projekti izpeljani, tudi premoga v Ljubljani ne bo več," je še pojasnil.

Direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar je naštel tudi nekatere druge ukrepe s področja trajnostnosti in ogljične nevtralnosti v Mestni občini Ljubljana. "Ne smemo pozabiti, da nadomeščamo floto avtobusov z vodikovimi in električnimi avtobusi, da gradimo temu potrebno infrastrukturo, torej vodikovo polnilnico, proizvodnjo vodika, postavljamo električne polnilnice za električne avtobuse, zgradili bomo najmodernejšo sežigalnico, da bomo iz odpadkov, ki so praktično rudnik goriva po najčistejših metodah, pridobivali tudi energijo, ki jo potrebujemo," je sklenil Mlakar.