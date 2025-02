Kako preprečiti zimski glavobol zaradi stroškov ogrevanja

Zanimalo nas je, ali si upokojenka zimski šok lahko zmanjša preprosto tako, da tudi v poletnih mesecih plačuje nekoliko več, kot znaša račun, preplačilo pa se ji nato kot nekakšno dobroimetje prenese v prihodnje mesece.

Z družb Elektro energija in Gen-I so nam odgovorili, da je preplačilo mogoče ter da se preplačan znesek nato samodejno upošteva pri naslednjem računu in odšteje od zneska, ki ga mora stranka plačati. Če njen račun v juliju znaša deset evrov, lahko, na primer, plača 40 evrov, kar je vsota, ki ji še ne bo povzročala sivih las. Preplačilo v višini 30 evrov se ji nato upošteva pri naslednjem računu, torej se presežek prenese na prihodnje mesece, dokler se celoten preplačani znesek ne poračuna.

S tem si naša upokojenka lahko porazdeli stroške čez leto, saj se ji pozimi strošek ogrevanja povzpne tudi do 170 evrov, kar pa ni več mačji kašelj. Če bi stranka želela vračilo preplačila, pa lahko pri Elektro energiji ali Gen-I sproži postopek za vračilo sredstev, so še pojasnili pri distributerskih podjetjih.

A pozor, pred morebitno odločitvijo za preplačila vnaprej se je treba zavedati, da se cene plina med letom spreminjajo in da so poleti navadno nižje. To pomeni, da nam bo preplačilo, izvedeno v poletni sezoni, s katerim bomo plačali X enot plina, lahko pokrilo manjšo količino plina v zimski sezoni. Poleg tega s preplačilom pravzaprav kreditiramo dobavitelje.

Energetika Ljubljana omogoča pavšal

Pri Energetiki Ljubljana se je mogoče dogovoriti za storitev Enakomerni mesečni obrok, s katero si odjemalci letno porabo plina razdelijo na enajst enakih delov, ki jih lahko sami določijo, nato sledi poračun. Na ta način, pravijo, odjemalci zemeljskega plina svoje stroške lažje nadzorujejo vse leto. Storitev je odjemalcem, ki so člani Kluba Zvestoba ogreva, na voljo brezplačno, nečlani pa trenutno plačujejo 1,67 evra na mesec.

Če bi odjemalec plačeval več, kot je bilo obračunano, bi se seveda vrednost njegovih preplačil upoštevala pri zneskih za plačilo pri naslednjih izstavljenih računih.

Podobno je tudi v Plinarni Maribor, kjer obstoječim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zemeljskega plina, ki imajo z njimi sklenjeno pogodbo o dobavi, ponujajo storitev fiksne mesečne akontacije za obdobje 12 mesecev, kar za odjemalce pomeni obračun plina v fiksnih mesečnih akontacijah oziroma enakomernih zneskih za plačilo vse leto. Druga možnost je plačevanje plina po dejanski porabi, ko jim stranka redno mesečno posreduje odčitke plinskega števca. Na ta način se stranke pri zneskih izognejo večjemu razkoraku pri letnem obračunu.

Elektro energija in Gen-I mesečnega pavšala ne omogočata.