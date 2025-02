Slovaška od začetka meseca ruski plin uvaža prek plinovoda Turški tok

"Rusko podjetje Gazprom je delno obnovilo dobavo plina za SPP. Ta poteka po južni poti prek Turškega toka in prek Madžarske do Slovaške," je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik podjetja SPP Ondrej Šebesta. Podjetje je tudi zagotovilo, da bodo aprila količino uvoženega ruskega plina podvojili.

Po navedbah SPP bo Slovaška kljub dobavi ruskega plina prek Turškega toka še vedno morala uvažati plin po drugih poteh, saj zmogljivosti plinovoda ne zadoščajo za potrebe Slovaške, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Ukrajina prekinila tranzit

Po plinovodu Turški tok se lahko letno pretaka 31,5 milijarde kubičnih metrov plina. Plinovod omogoča oskrbo jugovzhodne in južne Evrope z ruskim plinom mimo Ukrajine, ki je bila do nedavnega ključna tranzitna država za ruski plin, namenjen v Evropo.

Ukrajina je namreč v začetku leta zavrnila podaljšanje sporazuma o tranzitu plina z Rusijo. S končanjem tranzita prek Ukrajine in več kot dve leti po sabotažah plinovodov Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju se nekatere evropske države, med njimi tudi Slovaška, zdaj oskrbujejo z ruskim plinom le še prek plinovoda Turški tok in njegovega celinskega podaljška Balkanski tok.

Nekatere evropske države prav tako nabavljajo ruski utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki ga Moskva prevaža s tankerji.