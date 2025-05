Pogrešali so ga več kot deset let, zdaj je znana njegova identiteta

Iz Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so ugotovili identiteto posmrtnih ostankov osebe, ki so jo pogrešali od 8. septembra 2012.

Delne ostanke človeškega trupla je na zelo težko dostopnem gorskem terenu letos marca med potjo iz Robiča na Matajur našel občan.

Preiskovalni sodnik je po odkritju odredil sodno obdukcijo, ki so jo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, hkrati pa so izvajali vse potrebne ukrepe, da bi potrdili identiteto pokojnega.

Z nadaljnjo preiskavo na podlagi analize DNK so ugotovili in potrdili, da je pokojni 26-letni državljan Slovaške, ki so ga na tem območju pogrešali več kot deset let, od 8. septembra 2012.

Tistega usodnega dne je pokojni sestopal z Matajurja proti Kobaridu, so še navedli pri novogoriški policijski upravi.