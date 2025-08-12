Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so danes namenu predali novo povezovalno vozno stezo J. S tem so zaključili več kot pet milijonov evrov vreden projekt, ki je ena največjih investicij v manevrske površine v zadnjem desetletju. Nova pridobitev prinaša večjo prožnost pri manevriranju letal in večjo operativno učinkovitost.

Kot so ob današnjem odprtju nove steze sporočili pri upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija, so se projekta lotili z namenom povečanja konkurenčnosti letališča, izboljšanja operativne učinkovitosti in zagotavljanja najvišjih varnostnih standardov. Dela so stekla marca lani in so poleg ureditve nove povezovalne vozne steze J obsegala tudi obnovo dela obstoječe vozne steze A.

Omogočeno ustrezno obračališče za največja letala

Z novo povezovalno stezo J so na letališču pridobili novo spojnico, ki na zahodnem pragu vzletno-pristajalne steze omogoča ustrezno obračališče za največja letala. Pridobitev prinaša največjo možno prožnost pri manevriranju letal po poteh med glavno letališko ploščadjo ter vzletno-pristajalno stezo, zagotavlja pa tudi več prostora za vzdrževanje manevrskih površin in letališke infrastrukture, so pojasnili.

Direktor infrastrukture v Fraportu Slovenija Boštjan Šijanec je poudaril, da s 5,35 milijona evrov vredno investicijo pomembno izpopolnjujejo in razvijajo slovensko letališko infrastrukturo ter utrjujejo vlogo, kot je zapisal, najsodobneje opremljenega letališča v regiji. "Z uspešno zaključenim projektom smo v skladu s sodobnimi standardi zagotovili ustrezno obračališče za največja letala ter tako naredili pomemben korak naprej h krepitvi operativnosti letališča," je dejal.

Odstranjen asfalt so ponovno uporabili

Projekt ureditve nove vozne steze J in obnova dela vozne steze A je zajemal več faz. Gorenjska gradbena družba je med marcem in junijem lani asfaltirala skoraj 9000 kvadratnih metrov površin za novo vozno stezo J in obnovila skoraj 20.000 kvadratnih metrov asfalta na obstoječi vozni stezi A. Odstranjen stari asfalt z vozne steze A so v asfaltni bazi reciklirali in ponovno uporabili na drugih lokacijah.

Vozna steza A je bila po zaključku gradbenih del v ponovno uporabo predana že lansko poletje, na novi vozni stezi J pa so sledila še dela in vzpostavitev sistema za upravljanje letaliških luči, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti pri pristankih in vzletih letal.

Na spojnici J so vgradili približno 35 kilometrov kablov in namestili 59 novih LED-luči. Te so povezali v poseben sistem krmiljenja svetilk, v okviru katerega svetilke ves čas zagotavljajo zanesljivo povratno informacijo o njihovem stanju. Namestili so tudi 10 novih tabel, ki označujejo novo vozno stezo J.

Podpirajo modernizacijo

Fraport Slovenija z namenom krepitve konkurenčnosti in pomena ljubljanskega letališča za regijo tako nadaljuje investicije v letališko infrastrukturo, opremo in informacijsko tehnologijo. Od leta 2014 je upravljalec ljubljanskega letališča v te dejavnosti vložil že več kot 83 milijonov evrov, s čimer, kot poudarjajo v družbi, podpirajo modernizacijo in izboljšanje učinkovitosti letališča.

Najpomembnejša investicija v zadnjem obdobju je bila 21 milijonov evrov vredna gradnja novega terminala, ki je svoja vrata odprl leta 2021. Trenutni investicijski cikel je osredotočen na infrastrukturo na manevrskih površinah, kjer je v teku tudi projekt obnove in reorganizacije letališke ploščadi, ki bo zaključen predvidoma konec leta 2026. V prihodnjem obdobju pa bodo investicije usmerjene tudi na področje trajnostnega razvoja, saj si prizadevajo, da bi letališče do konca leta 2045 postalo ogljično nevtralno.