Londonsko letališče Heathrow znova odprto

Londonsko letališče Heathrow, ki je bilo v petek zaradi požara na transformatorski postaji skoraj ves dan zaprto, so danes zjutraj znova odprli v celoti in deluje brez motenj. Letališče so sicer delno odprli že v petek zvečer. Zaradi odpovedi poletov je bilo prizadetih približno 200 tisoč potnikov.