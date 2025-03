V Mariboru pristalo letalo s še dvema hudo opečenima pacientoma #foto #video

Dva pacienta s hudimi opeklinami, ki so ju iz Severne Makedonije v Slovenijo na brniško letališče prepeljali v ponedeljek zvečer, se zdravita v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Oba sta življenjsko ogrožena. "Delamo vse in se maksimalno trudimo, da bi ju ozdravili," je danes v izjavi za medije poudarila intenzivistka kliničnega centra Adela Stecher. Dolžina zdravljenja obeh bolnikov je nepredvidljiva.

V Sloveniji na zdravljenju štirje pacienti

Po požaru v nočnem klubu v kraju Kočani v Severni Makedoniji, v katerem je v nedeljo umrlo 59 ljudi, poškodovanih pa jih je več kot 150, je Slovenija na zdravljenje sprejela štiri poškodovane s hudimi opeklinami.

Foto: Mors Celotna vrednost pomoči Slovenije Severni Makedoniji po tragediji v Kočanih znaša do 550 tisoč evrov.

Požar je v nočnem klubu v Kočanih izbruhnil v noči na nedeljo med koncertom priljubljene makedonske hip-hop skupine DNK. Domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Po izbruhu požara je v prenatrpanem klubu, ki je deloval brez ustreznih dovoljenj, izbruhnila panika. V okviru preiskave požara so do zdaj zaslišali več kot 20 ljudi. Proti enajstim so uvedli preiskavo. V Severni Makedoniji je zaradi tragedije sedemdnevno žalovanje.

Foto: Mors Foto: Mors

Foto: Mors