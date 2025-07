Ministrica: Grožnja mariborskih zdravnikov z odpovedjo je neupravičena

Zdravnike je namreč razburil napovedani nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je bil posledica skoraj devetkratnega povečanja števila posvetov na daljavo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. ZZZS je zato pozval izvajalce z večjim porastom k preverjanju obračunov.

Ministrica je pojasnila, da se je z novim plačnim modelom spremenil obračun krajših in srednjih posvetov na daljavo, ki so po novem všteti v pavšal, medtem pa so daljši posveti ostali kot samostojna storitev, kar pomeni zunaj pavšala.

"Izstopa dejstvo, da se je število daljših posvetov na daljavo izjemno povečalo verjetno zato, ker so bili srednji in kratki posveti na daljavo vključeni v pavšal, kar pomeni, da so bili že plačani," je dejala Prevolnik Rupel.

Nadzor je upravičen

Če ZZZS ob takšnem izjemnem povečanju števila daljših posvetov ne bi ničesar naredil, bi bilo to narobe, je prepričana ministrica. Po njenih besedah je treba opraviti nadzor in ugotoviti, kaj se dogaja na terenu. ZZZS mora skrbeti za transparentno in pravilno porabo javnih sredstev, ki jih vsi prispevamo v zdravstveno blagajno, je dodala.

Skupina zdravnikov pa se je v anonimnem pismu pritožila nad "nedopustnimi pritiski" ZZZS. "ZZZS je enostransko zagrozil s pregledom in poračunom opravljenih storitev obravnav naših bolnikov na daljavo, pri čemer poskuša z iskanjem preteklih napak in ob za nazaj spremenjenih pravilih na račun kazni napolniti proračun," so zapisali. Ob tem so celo zagrozili s kolektivno odpovedjo delovnega razmerja.

Nov model od februarja

ZZZS je s 1. februarjem 2025 uvedel nov model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije, na podlagi katerega se kratki obiski in nekatere storitve na daljavo, ki so se v predhodnem modelu plačevali ločeno, z novim modelom plačajo iz povečanih sredstev za glavarino. "To pomeni, da teh storitev izvajalci ne obračunavajo več posebej, ampak se sredstva za njihovo izvajanje zagotovijo z višjo ceno glavarine. Izvajalci oz. zdravniki teh storitev ne beležijo več posebej, kar pomeni manj administracije," so v torek za STA pojasnili na zavodu.

Mariborski zdravstveni dom je samo februarja in marca 2025 izvedel 8,9-krat več daljših posvetov na daljavo kot v enakem obdobju lanskega leta. Tamkajšnja vodja družinskih zdravnikov Maja Arzenšek je za Večer ocenila, da je število pregledov na daljavo realno zabeleženo. Opozorila je, da so pravila, kaj se plačuje posebej, določena nekoliko ohlapno, zato si jih zdravniki lahko različno razlagajo.