Sredstva so zagotovljena, že letos naj bi stekla gradnja novega prizidka ljubljanske onkologije

"Dobili smo zagotovilo, da so sredstva za nadgradnjo Onkološkega inštituta zagotovljena," je uvodoma povedala direktorica Onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić in dodala, da naj bi prvo lopato zasadili že letos. Vlada je potrdila investicijska sredstva v višini 42 milijonov evrov za nov prizidek in nadgradnjo Onkološkega inštituta, gradbeno dovoljenje je pravnomočno in v prihodnjem mesecu bo stekel že prvi razpis za izvajalce, pa je dodal predsednik vlade Robert Golob.

Predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta danes obiskala Onkološki inštitut v Ljubljani, kjer sta z vodstvom razpravljala o investiciji in novem načinu organizacije obravnave pacientov, ki prejemajo terapijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Med drugim sta vodstvu sporočila pomembno novico.

Kot je v uvodu povedala direktorica Onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić, so dobili zagotovilo, da so sredstva za nadgradnjo ljubljanskega Onkološkega inštituta zagotovljena.

Vlada potrdila investicijska sredstva v višini 42 milijonov evrov za nov prizidek in nadgradnjo, gradbeno dovoljenje je pravnomočno in v prihodnjem mesecu bo stekel že prvi razpis za izvajalce, je povedal predsednik vlade Robert Golob. Prvo lopato naj bi zasadili že letos, gradbena dela pa bodo predvidoma zaključena do konca leta 2028.

Nova ureditev zdravljenja: nekateri so se znašli v stiski, spet drugi jo pozdravljajo

Na sestanku so se zbrani pogovarjali tudi o spremembi, ki so jo z marcem uvedli na onkološkem inštitutu. Po novem morajo bolniki v Ljubljano prihajati dvakrat, saj aplikacije zdravljenja ne prejemajo več na dan pregleda pri zdravniku, ampak dan ali dva kasneje. Prvi obisk je torej namenjen ambulantnemu pregledu in oddaji krvi v laboratoriju, ob drugem obisku pa bolnik prejme predpisano terapijo.

Na inštitutu menijo, da tak režim skrajšuje čakalne dobe, medtem ko v organizacijah onkoloških bolnikov, kjer se sicer zavedajo, da nov način obravnave ustreza inštitutu in "morda določenemu delu bolnikov", nasprotujejo. Številni bolniki poročajo o neprijetnostih in težavah, ki jih prinaša nova sprememba, opozarjajo.

Medtem so o ustrezni organizaciji zdravljenja onkoloških bolnikov danes razpravljali na pododboru DZ za spremljanje rakavih obolenj. Predsednica pododbora Iva Dimic je sejo sklicala ravno v želji, da bi se društva onkoloških bolnikov in vodstvo Onkološkega inštituta uspeli dogovoriti glede ustrezne organizacije zdravljenja onkoloških bolnikov, ki prihajajo tudi iz oddaljenih delov države. Za nekatere bolnike, posebej tiste iz oddaljenih krajev, je to težje izvedljivo in jim pomeni dodaten napor ob zdravljenju, je izpostavila Dimic.

Tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje Iztok Kos je dejal, da lahko nov način povzroči nevšečnosti za bolnike, ki prihajajo iz oddaljenih regij, zaradi dvojne vožnje pa so jim povzročeni tudi dodatni stroški. Te bo za tiste, ki prihajajo z reševalnimi vozili, kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mnogi bolniki, predvsem tisti, ki so iz bližine Ljubljane, pa po Kosovih besedah novo ureditev pozdravljajo.

Je pa državni sekretar ob tem poudaril, da so bile spremembe zaradi velike obremenjenosti OI nujne, saj so razmere v čakalnicah postajale nevzdržne. Po besedah strokovne direktorice OI Janje Ocvirk obravnavajo več kot 70 odstotkov vseh bolnikov z rakom, število obravnav pa iz leta v leto narašča. Narašča tudi število aplikacij, v zadnjem letu z nekaj več kot 29.000 na 36.000, čemur je botrovalo predvsem, da so v UKC Maribor prenehali obravnavati bolnike z urološkimi raki.