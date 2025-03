Svet onkološkega inštituta: tako je za bolnike bolje

Člani sveta zavoda so ukrep na seji podprli in poudarili, da je nujno slediti stroki. Predsednik sveta Tomaž Slana je dejal, da spremenjen način omogoča bolj humano zdravljenje. "Kot predsednik sveta zavoda zaupam strokovni direktorici in glavni medicinski sestri, da na inštitutu delajo vse, da bi bolnikom nudili čimbolj prijazno zdravljenje," je dejal.

Sprememba sistemskega zdravljenja, ki so jo uvedli prejšnji ponedeljek, je sprožila nekaj negodovanja bolnikov. Predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Ana Žličar je v petek za Televizijo Slovenija dejala, da se bodo morali nekateri bolniki v Ljubljano voziti dvakrat, kar so doslej opravili v enem dnevu.

"Bolniki so tudi več kot eno uro čakali na stopnicah"

Strokovna direktorica inštituta Janja Ocvirk je na današnji seji sveta zavoda poudarila, da novi sistem omogoča bolj kakovostno in varno obravnavo bolnikov in tudi centralizirano pripravo zdravil za aplikacijo, kar doslej vedno ni bilo mogoče.

Spremembe so pripravljali več let, o njih pa so razpravljali tudi z društvi in svetom bolnikom. "Podvojeno število aplikacij v zadnjih treh letih je povzročilo nedopustno dolgo čakanje bolnikov na stopnišču in hodniku pred dnevno bolnišnico," je opozorila. Dodala je, da so že doslej prenaročali do 40 bolnikov, ki niso prišli do aplikacije tisti dan.

"Bolnik je najprej čakal na stopnicah, včasih tudi več kot uro, ko je končno prišel do postelje, pa je lahko čakal dodatne dve do tri ure na terapijo. Zdaj se ga naroči na uro, ko pride, ga postelja ali sedež čaka in dobi terapijo takoj," je pojasnila Ocvirk. Dodala je še, da je naročanje na terapije ustaljena praksa v večini slovenskih bolnišnic, saj omogoča boljšo organizacijo dela in krajši čakalni čas za bolnike.

"Pripeljati se, iti v reševalno vozilo ali zaprositi svojca za prevoz je nič proti temu, kar so ti bolniki doživljali tukaj," pa je poudarila direktorica inštituta Zlata Štiblar Kisić. Ob tem je dodala, da se nad spremembami pritožuje le eno društvo, vsa ostala pa ne.

Onkološki inštitut z 1,8 milijona "izgube"

Na seji so sprejeli tudi letno poročilo za leto 2024. Onkološki inštitut je leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini skoraj 1,8 milijona evrov.

Direktorica Onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić pravi, da ob takih cenah zdravstvenih storitev inštitut ne more poslovati pozitivno. Foto: STA , Štiblar Kisić je pojasnila, da je negativni izid predvsem posledica izpada prihodka od zdravstvenih storitev pri programih akutne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantne obravnave. "Poudarjam, da bo pozitivno poslovanje omogočeno le z dvigom cen zdravstvenih storitev," je povedala. Negativni izid bodo poplačali iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V letu 2024 so preseganje programa ZZZS dosegli pri skoraj vseh programih, razen pri programu akutne bolnišnične obravnave, izvajanju programa Dora in cito-pato-histoloških preiskavah. Lani so realizirali investicije v vrednosti skoraj 19,4 milijona evrov, kar je 43 odstotkov predvidenih sredstev. Investicije so bile po besedah direktorice usmerjene v posodabljanje in zamenjavo tehnološke ter ostale iztrošene opreme. Konec leta je bilo na inštitutu zaposlenih 1344 ljudi.

Kje so še vedno čakalne dobe?

Direktorica je poudarila, da prostorska problematika ostaja, so pa prejšnji ponedeljek dobili nakazilo Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v višini 4,86 milijona evrov za začetek postopkov nadgradnje stavbe H in novogradnje stolpiča R. "Pričakujemo, da bomo že letos imeli uvedbo v delo," je povedala.

Ocvirk pa je dejala, da v veliki večini uspejo zagotavljati obravnavo v bolnikov brez čakalnih dob, čakalne dobe pa so pri preiskavah z magnetno resonanco (MR), računalniško tomografijo (CT) in pozitronsko emisijsko tomografijo (PET/CT). Čakalne dobe so po njenih besedah posledica naraščanja potreb in neuspelih razpisov za nove aparate za MR in CT.

Svetniki so na seji sprejeli tudi letni načrt notranje revizije za leto 2025 ter izbrali izvajalca revizije. Na seji so potrdili tudi izplačilo redne delovne uspešnosti za direktorje in pomočnike direktorjev.