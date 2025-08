Dodal je, da se bo osredotočil na umiritev razmer na področju komunikacije z mediji. "Moja želja je, da se stvari umirijo in postavijo nazaj na mesto," je pojasnil.

Mnenja bolnikov, ki jih v kliniki prejmejo po zdravljenju, so po Pernetovih besedah večinoma pozitivna. Priznal je, da sicer obstajajo primeri, ki se jim morajo posvetiti. Kadarkoli obstaja sum, da kaj ni šlo pravilno, to takoj preverijo, preiščejo in sankcionirajo, če je treba, je dodal.

Zavezal se je, da bodo na kliniki v prihodnje skrbeli za to, da "bo vse po pravilih stroke in etike". "Naši zaposleni se res trudijo, da bi delali čim boljše in čim manj stresno tudi za bolnike," je pojasnil.

Več pozornosti demenci

Perne si bo v mandatu prizadeval veliko pozornosti posvečati tudi boleznim, ki prihajajo s starostjo, na primer demenci. Takšni bolniki namreč vse pogosteje potrebujejo psihiatrično pomoč, je pojasnil. Prav tako si želi bolnike približati čim hitrejši ponovni vključitvi v svoje okolje po zdravljenju.

Perne je psihiatrično kliniko od 25. aprila vodil kot v. d. generalnega direktorja. Svet klinike ga je junija na seji soglasno imenoval za generalnega direktorja, vlada pa je 10. julija z imenovanjem soglašala.

Perne je specialist psihiatrije in ima 25 let izkušenj kot zdravnik na področju psihiatrije ter osem let vodstvenih delovnih izkušenj kot strokovni in poslovni direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje. Leta 2017 je postal predstojnik Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.