Psihiatrija: več sto tisoč evrov za odvetniške in PR-storitve

Bojan Zalar, dolgoletni direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, je prejšnji teden ostal brez podpore pri kandidaturi za nov mandat. Člani sveta, ki mandat direktorja potrjuje, so mu odrekli podporo, prav tako tudi drugemu kandidatu, ki je poleg Zalarja edini izpolnjeval razpisne pogoje. Odločili so se, da razpis ponovijo, poroča Necenzurirano. Po podatkih, ki so v zadnjem času prišli v javnost, v oči bode podatek, da je klinika v zadnjih dveh letih njegovega vodenja porabila več sto tisoč davkoplačevalskih evrov za odvetniške stroške in storitve komuniciranja z javnostmi. Velik del sredstev naj bi šel za poskuse utišanja medijev, ki so kritično poročali o razmerah na kliniki.

Januarja je ljubljanska psihiatrična klinika objavila razpis za direktorja ustanove, na katerega se je prijavil tudi dozdajšnji vodja Bojan Zalar, ki je upal na nov mandat. Svet zavoda, ki presoja med kandidati, Zalarju ni izrekel podpore. Eden od ključnih razlogov za zavrnitev naj bi bila novica, da je psihiatrična klinika vložila serijo tožb zoper novičarski portal N1, ki je že predlani poročal o sumih nasilja na kliniki, kar Zalar kljub poročilu ministrstva za zdravje po opravljenem sistemskem nadzoru odločno zanika. Prav tako naj klinika po oceni ministrstva ne bi izvedla ukrepov za izboljšanje obravnave bolnikov, poleg tega pa je ogromno sredstev porabila za odvetniške stroške in PR-storitve.

Veliki odlivi za tožbe in PR

Zalar naj bi po seji poudaril, da je klinika v vseh 17 letih njegovega vodenja poslovala pozitivno. Podatki kažejo, da naj bi v letu 2023 ob 42 milijonih evrov prihodkov imela kar 4,6 milijona evrov plusa, kar pa naj bi bila posledica dodatno priznanih sredstev ZZZS.

Odhodki klinike (37,4 milijona evrov) naj bi bili celo 1,5 milijona evrov pod načrtovanimi, predvsem na račun stroškov dela. Klinika namreč ni izpeljala 30 dodatnih zaposlitev, ki naj bi bile predvidene v finančnem načrtu.

Odvetniške storitve v znesku 31 tisoč evrov naj bi klinika plačala tudi družbi Nine Zidar Klemenčič, šlo naj bi za posel "priprave načrta in organizacije korporativne varnosti", piše Necenzurirano. Foto: STA , Lani je presežek prihodkov nad odhodki klinike bistveno usahnil, saj naj bi znašal le nekaj sto tisoč evrov. Po drugi strani so močno narasla plačila za odvetniške storitve in storitve komuniciranja z javnostmi, saj naj bi lani za to porabili okoli 200 tisoč evrov oziroma dvakrat več od prvotno načrtovanih, enak znesek pa tudi v letu 2023.

Približno tri četrtine teh stroškov naj bi šlo v letu 2023 odvetniški pisarni Dobravc – Tatalovič & Kač, lani pa polovica. Storitve naj bi se nanašale predvsem na zastopanje v sodnih postopkih, storitve pregleda medijskih objav in pripravo odzivov nanje ter na pripravo morebitnih tožb. Odvetniške storitve v znesku 31 tisoč evrov naj bi klinika plačala tudi družbi Nine Zidar Klemenčič, šlo naj bi za posel "priprave načrta in organizacije korporativne varnosti", piše Necenzurirano.

V letih 2023 in 2024 naj bi na kliniki skoraj 65 tisoč evrov namenili za stroške komuniciranja z javnostmi pri različnih agencijah – Pristopu, agenciji Taktik in Kreativni bazi.