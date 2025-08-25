Poljski predsednik blokiral zakon o pomoči ukrajinskim beguncem

Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes blokiral zakon o podaljšanju otroških dodatkov za ukrajinske begunce na Poljskem. Pri tem je dejal, da bi dodatke morali prejemati le zaposleni starši. Dodal je še, da Ukrajinci, ki ne delajo, ne bi smeli biti prejemniki brezplačnih zdravstvenih storitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



"To nas postavlja v položaj, v katerem so poljski državljani v svoji lastni državi slabše obravnavani kot naši ukrajinski gostje," je ob vetu na zakon dejal Nawrocki. Ob tem je tudi predlagal zakonodajo za zmanjšanje socialne pomoči Ukrajincem.

Poljski premier Donald Tusk je ostro nasprotoval vetu Nawrockega, a njegova vlada nima dvotretjinske večine v parlamentu, ki je potrebna za razveljavitev predsedniškega veta.

Od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 se je na Poljsko izselilo okoli milijon beguncev, večinoma žensk in otrok. Poljska je sicer ključna podpornica Ukrajine, vendar se je odnos javnosti do Ukrajincev zaostril, navaja AFP.

Norveška namerava v letu 2026 ohraniti pomoč Ukrajini v višini 85 milijard kron (približno 7,9 milijarde evrov), so danes sporočili iz kabineta norveškega premierja Jonasa Gahra Stora. Če bo predlog sprejet, bo skupna pomoč, ki jo bo Norveška Ukrajini poslala v obdobju 2023-2030, znašala 275 milijard kron (25,5 milijarde evrov).

"Vlada namerava tudi prihodnje leto ohraniti izredno podporo Ukrajini in predlaga dodelitev skupaj 85 milijard kron za vojaško in civilno podporo," je v izjavi ob današnjem obisku Kijeva dejal Store.

"V trenutni situaciji je pomembno, da ponovno potrdimo našo nadaljnjo močno podporo Ukrajini: politično, finančno in vojaško," je še dejal Store, ki se naj bi danes sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Paket pomoči, ki ga je predlagala manjšinska laburistična vlada, mora biti vključen v predloge proračuna za leto 2026, ki bodo predstavljeni oktobra. Na Norveškem bodo sicer septembra potekale parlamentarne volitve, ki obetajo tesno bitko med levico in desnico, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih nemškega raziskovalnega inštituta Kiel Institute je bila Norveška v maju in juniju druga največja evropska dobaviteljica vojaške pomoči Ukrajini, takoj za Nemčijo. Oslo pa je v nedeljo še napovedal, da bo za okrepitev ukrajinske zračne obrambe namenil okoli sedem milijard kron, vključno s skupnim nakupom dveh sistemov zračne obrambe patriot z Nemčijo.

Johann Wadephul Foto: Guliverimage Evropa ne bo ustavila pomoči Ukrajini, je danes v Zagrebu zagotovil nemški zunanji minister Johann Wadephul. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil zavlačevanja pri pogajanjih s Kijevom, ostro pa je kritiziral tudi izraelski načrt za popolno vojaško zavzetje mesta Gaza, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Moja bojazen je, da si Rusija želi kupiti čas, kar je razvidno iz odziva na pomemben diplomatski angažma ameriškega predsednika Donalda Trumpa," je Wadephul dejal po srečanju s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve Gordanom Grlićem Radmanom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vodja nemške diplomacije je spomnil, da so se po nedavnem srečanju Putina in Trumpa na Aljaski pojavljale napovedi o srečanju med Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, a se po njegovih besedah zdi, da se to ne bo zgodilo, ker ruski voditelj ni pripravljen na to.

"Če misli, da lahko kupuje čas, se moti, saj naša podpora ne bo popustila," je opozoril nemški minister in poudaril, da je najboljše jamstvo proti Putinovi agresiji obrambna pripravljenost Ukrajine.

Wadephul in Grlić Radman sta dodala, da se mirovna pogajanja ne morejo zgoditi brez Kijeva. Hrvaški minister je ob tem še posebej poudaril pomen ohranjanja ozemeljske celovitosti Ukrajine oziroma zagotavljanja pravičnega in trajnega miru brez spreminjanja meja s silo.

"Vemo, da bi drugačen scenarij negativno vplival na varnost jugovzhodne Evrope, še posebno Zahodnega Balkana," je ocenil Grlić Radman. "Druge rešitve, ki vključujejo nagrajevanje agresorja, nosijo potencial za nadaljnje širitvene težnje in nestabilnosti, tako v Evropi kot globalno," je dodal.

Wadephul se je v Zagrebu srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, še prej pa je imel uvodni nagovor na konferenci hrvaških veleposlanikov, konzulov in vojaških odposlancev.

Rusija je v noči na ponedeljek ponovno izvedla napade z droni na Ukrajino, ki so bili usmerjeni v obmejno regijo Sumi. Ena oseba je umrla, devet jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Ruska vojska je medtem zavzela še eno vas v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ukrajinske zračne obrambe je Rusija ponoči izstrelila 104 drone, od tega so jih prestregli 76. Foto: Shutterstock

V nočnem napadu v regiji Sumi so bili po navedbah lokalnih oblasti poškodovani stanovanjski blok, več deset hiš in druga civilna infrastruktura.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je ruska vojska zavzela še eno vas v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk.

Nemški podkancler Lars Klingbeil je danes ob prihodu v Kijev pozval k zanesljivim varnostnim jamstvom za Ukrajino, ki bodo zagotovila trajni mir v državi. Ob tem je še dejal, da v posvetovanjih s kanclerjem Friedrichom Merzem iščejo načine, kako bi lahko Nemčija podprla Ukrajino v morebitnem mirovnem procesu.

Nemški podkancler in finančni minister Klingbeil se bo srečal s predstavniki ukrajinske vlade, parlamenta in civilne družbe, da bi razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zvezi s tem Nemčija "tesno sodeluje z mednarodnimi partnerji" in bo izpolnila vse svoje obveznosti, je ob prihodu v Ukrajino še dejal Klingbeil.

Evropski zavezniki Kijeva po nedavnem srečanju v Beli hiši med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in več evropskimi voditelji razpravljajo o varnostnih jamstvih za Ukrajino po koncu vojne z Rusijo.

V Moskvi pa so medtem opozorili, da mora vsak mirovni sporazum zagotoviti tudi varnost Rusije in spoštovanje njenih varnostnih interesov, hkrati pa nikakor ne bodo pristali na namestitev evropskih ali ameriških sil v Ukrajini.