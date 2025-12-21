Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

21. 12. 2025,
12.16

49 minut

Nedelja, 21. 12. 2025, 12.16

49 minut

Meteorologi: za božič vsaj dva centimetra snega

K. M.

Ljubljana sneg | Največ možnosti za snežno odejo po nižinah je na Štajerskem, Koroškem in Dolenjskem, kjer trenutni izračuni kažejo več kot 90-odstotno verjetnost, da bomo na božič izmerili vsaj dva centimetra snega. | Foto Branka Grbin

Največ možnosti za snežno odejo po nižinah je na Štajerskem, Koroškem in Dolenjskem, kjer trenutni izračuni kažejo več kot 90-odstotno verjetnost, da bomo na božič izmerili vsaj dva centimetra snega.

Foto: Branka Grbin

Današnji začetek koledarske zime prinaša spremembo vremenskega vzorca. Od severa in severovzhoda se bo nad naše kraje spustil občutno hladnejši zrak, ob ciklonu nad Sredozemljem pa lahko med torkom in četrtkom pričakujemo tudi padavine, napovedujejo na portalu Meteoinfo.

Kot so še navedli, bo sneg pobelil višje lege in tudi nekatere nižine. Največ možnosti za snežno odejo po nižinah je na Štajerskem, Koroškem in Dolenjskem, kjer trenutni izračuni kažejo več kot 90-odstotno verjetnost, da bomo na božič izmerili vsaj dva centimetra snega.

Jutri bo oblačno 

Na Agenciji za okolje medtem napovedujejo, da bo danes v gorah in na Primorskem delno jasno, drugod bo povečini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od dva do šest, na Primorskem pa od deset do 14 stopinj Celzija.

Jutri se bo povsod pooblačilo, sprva bo na zahodu še nekaj sonca. Po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v vzhodni Sloveniji popoldan južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do dve, v Slovenski Istri okoli šest, najvišje dnevne od dva do pet, na Primorskem od osem do 13 stopinj Celzija. 

V torek se bo ohladilo, možne padavine

V torek bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji bodo možne manjše padavine. Na Primorskem bo povečini pihala šibka burja. V noči na sredo bo zapihal severovzhodni veter, shladilo se bo.

V sredo bo oblačno, občasne rahle padavine se bodo razširile nad večji del države. Meja sneženja se bo čez dan spuščala. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

