Na. R.

Petek,
9. 1. 2026,
12.03

zimska oprema vreme prometne informacije prometne informacije mejni prehodi zapora ceste promet promet

Petek, 9. 1. 2026, 12.03

36 minut

Izredno vreme: popolna zapora na pomurski avtocesti

pomurska avtocesta, promet, zima, sneg | "Vožnjo prilagodite razmeram na vozišču," svetujejo voznikom. | Foto DRSI

"Vožnjo prilagodite razmeram na vozišču," svetujejo voznikom.

Foto: DRSI

Na pomurski avtocesti je za ves promet zaprt prehod Pince proti Madžarski zaradi vremenskih razmer na madžarski strani. Že pred tem je bil dopoldne zaradi vremenskih razmer v Italiji zaprt mejni prehod Fernetiči, ki pa je že prevozen.

Trenutno s prometnoinformacijskega centra poročajo še o prometni nesreči na mariborski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Zrkovci in Maribor center proti Ljubljani.

Predmeti na vozišču na štajerski avtocesti ovirajo promet pred priključkom Slovenska Bistrica sever, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani.

Megla močno zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami, previdno.

V državi še slab zrak 

Po podatkih Agencije RS za okolje pričakujejo v petek in soboto preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v severovzhodnem delu Slovenije. "Povišane ravni delcev pričakujemo tudi v ostalih večjih krajih v notranjosti Slovenije," so zapisali v izrednem obvestilu. 

Visoke ravni so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, hkrati pa neugodne vremenske razmere onemogočajo razredčevanje izpustov in se onesnažen zrak kopiči pri tleh. Prehodno izboljšanje kakovosti zraka lahko pričakujemo v nedeljo.

Čez dan in ponoči nove padavine

Ker so danes napovedane nove padavine, deloma dež, deloma sneg, pri prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj se na pot ne odpravljajo brez obvezne zimske opreme. 

V Italiji, še posebej na širšem območju Trsta, je zaradi poledice in številnih prometnih nesreč močno oviran promet. Nastajajo daljši zastoji. 

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnega prehoda Vinica.

V noči na soboto se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne. Sobota bo večinoma jasna. V zimskih dneh je treba računati na daljši čas potovanja, večjo varnostno razdaljo ter v primeru izrednih dogodkov oziroma razmer tudi na možne zapore in obvoze. 

