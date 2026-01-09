Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
9. 1. 2026,
14.46

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Bundesliga

Bundesliga, 16. krog

Ekstremno sneženjo odneslo tekmo med St. Paulijem in Leipzigom

Avtorji:
A. T. K., STA

Leipzig sneg | Foto Reuters

Foto: Reuters

Vodstvo nemške nogometne lige je sporočilo, da je sobotna tekma 16. kroga nemškega prvenstva med St. Paulijem in Leipzigom odpovedana zaradi obilnega sneženja in slabe vremenske napovedi.

Odločitev vodstva lige sta potrdila tudi oba kluba. Vremenski pogoji v Hamburgu okoli stadiona Millterntor so že dan pred obračunom preslabi, varnostne razmere pa preveč tvegane, da bi lahko zagotovili njegovo izvedbo, so zapisali pri obeh klubih.

St. Pauli trenutno na lestvici bundeslige zaseda 16. mesto z 12 osvojenimi točkami, medtem ko je Leipzig, ki se je nedavno razšel s slovenskim nogometašem Kevinom Kamplom, četrti. Doslej je osvojil 29 točk in je v nizu dveh zaporednih porazov.

Na lestvici vodi Bayern München z 41 točkami, sledi pa Borussia Dortmund z 32.

Za zdaj ni jasno, ali so ogroženi tudi drugi obračuni 16. kroga, saj je Nemčijo zajela nevihta Elli.

