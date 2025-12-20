ZDA ponoči napadle borce Islamske države v Siriji

ZDA so ponoči sprožile vojaške napade na borce Islamske države (IS) v Siriji in njihova skladišča orožja v povračilnem ukrepu za smrt dveh ameriških vojakov in prevajalca, poročajo ameriški mediji.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da so napadli trdnjave IS in ponovil svojo podporo sirskemu predsedniku Ahmedu al Šari, ki je po Trumpovih besedah ameriški napad v celoti podprl.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Minister za obrambo: To ni začetek vojne

"Vsi teroristi, ki so dovolj zlobni, da napadajo Američane, so s tem opozorjeni - ČE BOSTE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NAPADLI ALI GROZILI ZDA, BOSTE PREJELI MOČNEJŠI UDAREC, KOT STE GA KADARKOLI PREJ PREJELI," je objavil Trump.

"To ni začetek vojne - to je deklaracija maščevanja. ZDA pod vodstvom predsednika Trumpa ne bodo nikoli oklevale in se nikoli ne bodo vdale pri obrambi našega ljudstva," je na družbenih omrežjih objavil minister za obrambo Pete Hegseth.

Neimenovani uradnik vlade je napad opisal kot velikopotezen, med katerim so zadeli 70 ciljev po osrednji Siriji, kjer je bila infrastruktura in orožje IS.

Mogoče je pričakovati še več napadov

Drug ameriški uradnik, ki je prav tako govoril pod pogojem anonimnosti, je dejal, da je mogoče pričakovati še več napadov, poroča televizija ABC.

Napad je bil izveden z letali F-15, letali A-10 in helikopterji apache. Uporabili so tudi lovska letala F-16 iz Jordanije in raketno artilerijo.

Trump je po napadu na ameriške vojake v Siriji pred tednom dni, obljubil maščevanje. V napadu v bližini mesta Palmira sta bila ubita dva ameriška vojaka in tolmač. Ranjeni so bili tudi trije ameriški vojaki in člani sirskih varnostnih sil, strelca pa so ubili.

Moški je vdrl na sestanek med ameriškimi in sirskimi varnostnimi uradniki, ki so skupaj kosili, in po spopadu s sirskimi stražarji začel streljati.

Zunanje ministrstvo Sirije je v izjavi po začetku ameriških napadov povedalo, da napad prejšnji teden poudarja nujno potrebo po okrepitvi mednarodnega sodelovanja v boju proti terorizmu v vseh njegovih oblikah.

Dodalo je, da je Sirija zavezana boju proti IS in bo nadaljevala z okrepitvijo vojaških operacij proti njej, kjer koli predstavlja grožnjo.

IS ni prevzel odgovornosti za napad na ameriške vojake, vendar je skupina prevzela odgovornost za dva napada na sirske varnostne sile. IS novo sirsko vlado opisuje kot odpadnike, poroča ABC.