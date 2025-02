Društvo novinarjev Slovenije (DNS) opozarja, da je N1 žrtev tožb SLAPP ljubljanske psihiatrične klinike. Kot so zapisali, obsojajo novo serijo zlorab pravnih sredstev za poskus utišanja kritičnega poročanja. Še posebej zavržno je po njihovi oceni dejstvo, da napad na medij in njegove novinarke izvaja javna ustanova z davkoplačevalskim denarjem.

"Na N1 Slovenija smo po objavi novinarske preiskave v javnem interesu o Psihiatrični kliniki Ljubljana tarča tožb SLAPP. Do tega trenutka smo jih prejeli že šest. Cilj je jasen, čeprav je nedosegljiv: utišati in ustaviti kritično poročanje," pravi urednica in direktorica N1 Katja Šeruga.

Tožbe SLAPP so očitno neutemeljene in pretirane tožbe ter druge pravne oblike ustrahovanja, definira tovrsten pravni pregon Pravna mreža za varstvo demokracije. Njihov glavni namen sta nadlegovanje in izčrpavanje tarč z namenom utišanja kritičnih glasov v družbi in posledično omejevanje udeležbe civilne družbe v vprašanjih javnega interesa.

"Gre za eno najbolj zavržnih oblik pritiska na medije, v tem konkretnem pa primeru pa jih vlaga celo javna ustanova, Univerzitetna psihiatrična klinika (UPK) Ljubljana, z davkoplačevalskim denarjem," dodaja Šeruga.

Po njenih besedah je iz okoliščin vlaganja tožb in njihove vsebine vsekakor mogoče prepoznati, da glavni namen teh tožb ni pridobitev sicer ekscesne odškodnine, pač pa odvračanje od poročanja in kaznovanje za preteklo poročanje o dogajanju na UPK Ljubljana.

"Zahtevki so neutemeljeni, pri čemer na očitno neutemeljenost kaže že specifična sestava tožb, kjer tožnik zgolj pavšalno navaja, da so v članku 'navedene naslednje neresnične in zlonamerne trditve', nakar preprosto prilepi celotno vsebino članka, pri čemer gre v pretežni meri za poročanje o dejstvih, ki so evidentno resnična in preprosto dokazljiva," pojasnjuje Šeruga.

Šest odškodninskih tožb

V DNS so pojasnili, da je zoper novinarko Barbaro M. Smajila, odgovorno urednico Katjo Šeruga, podjetje Adria News Production ter izdajatelja Adria News Sarl tožbe po objavi preiskovalnega dosjeja o psihiatrični kliniki Ljubljana vložila Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, ki je javni zavod in jo vodi direktor Bojan Zalar.

Psihiatrična klinika (UPK) je zoper N1 začela večje število postopkov z istovrstno tematiko, pri čemer na praktično isti podlagi zahteva odškodnino zaradi vsakega članka posebej. Zadnji članek je bil objavljen več mesecev pred vložitvijo prve od teh tožb, tako da bi ljubljanska psihiatrična klinika lahko brez težav celotno škodo uveljavljala z eno tožbo v enotnem postopku, so opozorili v DNS. Tožbe so tako lahko razumljene kot nedopusten pritisk ter jasen in sistematičen poskus ustrahovanja medijev in njihovih zaposlenih, da o temi, ki je v javnem interesu, ne bi več poročali.

Prispevki v skladu z novinarskimi standardi

Prispevki Barbare M. Smajila, ki so jih povzeli mnogi drugi slovenski mediji, so brez dvoma v javnem interesu in pripravljeni ob upoštevanju najvišjih profesionalnih novinarskih standardov, poudarja DNS. Po razkritjih N1 je bil v kliniki izveden tudi sistemski nadzor, spremljanje zgodbe in razvoja dogodkov pa se nadaljuje.

V DNS ocenjujejo, da so tožbe SLAPP resna grožnja novinarstvu in javnemu interesu v Sloveniji, ki nikakor niso omejene le na enega dobro znanega ekscesnega tožnika, ampak so pogosto uporabljeno orožje za napad na novinarje in medije. Na pristojnem ministrstvu je v teku javna razprava o predlogu zakona o zaščitnih ukrepih za osebe, ki se javno udejstvujejo, in v društvu pričakujejo, da se bo delo hitro nadaljevalo in se ne bo čakalo na skrajni rok za sprejem zakona in implementacijo direktive.

Ker zakona še ni, Okrožno sodišče v Ljubljani, ki naj bi obravnavalo tožbene zahtevke zoper N1, pozivajo, da uporabi vse mehanizme za zmanjševanje potencialne škode mediju. Predvsem pa DNS poziva vodstvo klinike, kar vključuje tudi svet zavoda, da nemudoma preneha neutemeljeno in zlonamerno sodno preganjanje kritičnih novinarjev in medija N1 Slovenija.

Vprašanja v zvezi s tožbami zoper N1 in ukrepi, ki jim jih je naložil urad za nadzor, smo poslali tudi na psihiatrično kliniko in jih naslovili na direktorja Zalarja. Dali smo jim nekaj ur časa za odziv in jih prosili za čimprejšnji odgovor, ki ga bomo takoj po prejemu objavili.