Prva dama ZDA Melania Trump je zagrozila, da bo sina nekdanjega ameriškega predsednika Hunterja Bidna tožila za več kot milijardo dolarjev zaradi izjave, da jo je njenemu možu predstavil zdaj že pokojni poslovnež in spolni prestopnik Jeffrey Epstein, so v sredo poročali ameriški mediji.

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna je v intervjuju v začetku meseca ostro kritiziral nekdanje vezi aktualnega predsednika Donalda Trumpa z Epsteinom.

"Epstein je Trumpu predstavil Melanio. Povezave so tako široke in globoke," je med drugim dejal Hunter Biden v pogovoru z ameriškim novinarjem Andrewom Callaghanom. Trditev je pripisal avtorju do Trumpa kritične biografije Michaelu Wolffu, ki ga je ameriški predsednik junija označil za tretjerazrednega novinarja in mu očital, da si izmišlja zgodbe, da bi prodal svoje knjige.

Hunter Biden Foto: Reuters

Izjava je lažna, ponižujoča, obrekljiva

Odvetniki prve dame, ki se je s Trumpom poročila leta 2005, so izjavo Hunterja Bidna označili za lažno, ponižujočo, obrekljivo in provokativno.

V pismu, naslovljenem na odvetnika Hunterja Bidna, so zapisali, da je prva dama zaradi izjav utrpela izjemno finančno škodo, škodovale pa so tudi njenemu ugledu. Zahtevajo, da Hunter Biden trditev umakne in se opraviči, sicer ga bo Melania Trump tožila za več kot milijardo dolarjev.

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu možu.

Predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v wellnessu v Trumpovem golfklubu na Floridi.