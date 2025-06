Je to žarek upanja za Evropo?

Mednarodni vlagatelji bežijo pred ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ponovno odkrivajo Evropo. Še zlasti so v zadnjem času optimistični na londonski finančni sceni.

Odkar se je Donald Trump vrnil v Belo hišo, je Evropa doživela nepričakovan preobrat na finančnih trgih, o čemer si niti najbolj drzni evropski optimisti ne bi upali sanjati, piše nemški poslovni medij Capital.

Evropa vse bolj postaja ključni trg

Ta preobrat spodbujajo vlagatelji, ki so izgubili zaupanje v ZDA in iščejo nova varna zatočišča za svoj denar. Primarna tarča je London, finančno središče starega sveta.

V nasprotju z vsemi pričakovanji je Trump zaradi svojih gospodarskih potez znatno oslabil ameriški dolar. Za številne upravljavce skladov premoženja zato postaja Evropa vse bolj ključni trg.

Smo na robu zlate dobe?

"Evropski upravljavci premoženja so na robu zlate dobe. Imamo pozitivne realne obrestne mere, vlade želijo graditi infrastrukturo, vendar za to nimajo denarja in si ga morajo izposoditi. Poleg tega številne banke krčijo svoje bilance stanja in manj posojajo," je za Capital povedal izvršni direktor sklada za upravljanja premoženja M&G Andrea Rossi.

Glavna tarča vlagateljev je London, ki je finančno središče starega sveta. Foto: Guliverimage

Vse to, pojasnjuje Rossi, spodbuja poslovanje upravljavcev premoženja, kot je M&G, in zasebnega kapitala na splošno.

Velike evropske naložbe v prihodnosti

Rossijev cilj je jasen: upa na velike vsote denarja, ki zdaj tečejo v Evropo in so tukaj potrebne. "Navsezadnje lahko to vidi vsak, ki je kdaj vozil po evropskih cestah. Težko je napovedati, kako velike bi lahko postale potrebe po financiranju v Evropi."

Samo z vladne strani bodo obramba, infrastruktura in varstvo podnebja verjetno do leta 2030 potrebovali nekaj bilijonov evrov, da bi dosegli vsaj najnujnejši cilj. Nekdanji predsednik ECB Mario Draghi pričakuje, da bodo letne naložbe v Evropi dosegle 800 milijard evrov.

Ekonomija je psihologija

Čeprav je razpoloženje v Evropi dobro, pa številke še ne kažejo tega. Minilo bo še nekaj časa, preden se bo to spremenilo. Tudi ekonomija je psihologija – in ko se razpoloženje spremeni, se bo to prej ali slej odražalo v številkah, še piše Capital.