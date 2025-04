Resno svarilo: Državljanska vojna ni več tabu

Nemška poznavalka ZDA Miriam Meckel pojasnjuje, zakaj Donald Trump počne ravno nasprotno od tega, kar svetujejo strokovnjaki. In pravi, kaj bi se lahko zgodilo, če bi carine privedle do globoke recesije: "Državljanska vojna ni več tabu beseda – je resnično tveganje."

Gospodarska kriza v razdeljeni državi, kot je ZDA, je lahko zelo nevarna, je za švicarski medij Aargauer Zeitung glede mogočih posledic Trumpove carinske vojne proti skoraj vsem državam na svetu povedala nemška novinarka in poznavalka ZDA Miriam Meckel.

Bo morebitna gospodarska kriza iskra v sodu smodnika?

"Če se v Teksasu ustavite na bencinski črpalki, je poleg vas morda terenec z nalepko, na kateri piše: 'Če boste uničili mojo državo, vas bom ustrelil.' ZDA so država z legaliziranim jurišnim orožjem, paravojaškimi skupinami in globoko razdeljeno družbo. Drastična gospodarska kriza ni gospodarski problem, temveč iskra v sodu smodnika. Ko milijoni izgubijo službo, inflacija narašča in Trump še naprej spodkopava zaupanje v institucije, medije in znanost, so to sestavine za notranji razpad. Državljanska vojna ni več tabu – je resnično tveganje," meni Mecklova.

Na vprašanje, kako dolga lahko traja Trumpova politika t. i. avtoritarizma pozornosti, Nemka odgovarja: "Dokler se pozornost ne izsuši – ali dokler se sistem ne zruši. Gre za visokofrekvenčni režim, ki se hrani z ogorčenjem. Toda vsak sistem ima svoje točke utrujenosti. Ko ljudje otrpnejo, ko gospodarstvo zdrsne v recesijo, takrat pride trenutek resnice. Toda do takrat bi lahko nastala nepopravljiva škoda. Institucije, podatki, zaupanje – vse to je enostavno uničiti, a težko obnoviti."

"Jagnjeta, ki gredo prostovoljno v klavnico?"

Če ne bomo storili ničesar, bomo končali v stanju obnemogle demokracije, in to ne le v ZDA, je dejala in dodala, da Trumpova administracija zdaj opozarja vse države, ki jih bodo prizadele nove carine, naj se ne maščujuje s protiukrepi.

"Smo že jagnjeta, ki se prostovoljno pustijo voditi v klavnico? Če ne, je treba storiti veliko, na primer okrepiti vezi med tistimi, ki jih Trumpove carine prizadenejo," še svetuje.