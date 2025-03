Zvijača, s katero Trump in Musk vladata svetu

"Ameriška liga za rokoborbo WWE ima fantastične like, ki imajo veličastne kostume, pobarvane obraze in čudovite vzdevke. Ti liki dirjajo po ringu in se pretvarjajo, da mečejo eden drugega na tla in da se brcajo v obraz ter s tem hipnotično privabljajo pozornost gledalcev. Takšno politiko imamo zdaj. Imamo fantastično sposobnost privabljanje hipnotične pozornosti ljudi s pomočjo neverjetnega šova človeka (mišljen je Donald Trump, op. p.), ki je sposoben privabljati pozornost ljudi kot nihče drug. Imamo like, prav to so namreč, liki, ki so jih poslali po ustanovah, da jih formalno vodijo (mišljeni so uslužbenci urada Doge, ki ga vodi Elon Muska, op. p.). Toda nekdo mora vladati in potrebujemo proračun, kajti ZDA že dolgo niso imele pravega proračuna," je dejal zgodovinar Stephen Kotkin v pogovorni oddaji Goodfellows Hooverjevega inštituta na Stanfordski univerzi.

Trumpov WWE šov

"Razumem šov WWE. Ta neverjetno dobro privablja pozornost ljudi. Nekateri liki so dobri v svojih kostumih in imajo dobro pobarvane obraze. Toda jaz iščem kompetenco in cenim sposobnost, da se nekaj naredi do konca. Lahko razbiješ veliko stvari. Dolgo sem preučeval revolucijo (Kotkin je strokovnjak za Sovjetsko zvezo in Stalina, op. p.). Ko pa razbiješ stvari in jih skušaš znova zgraditi, jih zgradiš s črepinjami razbitih stvari, zato pogosto nevede narediš nekaj, za kar misliš, da je nekaj novega, a je v resnici staro," je med drugim še dejal Kotkin.

Muskov in Trumpov šov v Ovalni pisarni Bele hiše. Foto: Guliverimage

Ta Kotkinova razlaga načina Trumpovega (in tudi Muskovega) vladanja je zelo pronicljiva. Za Trumpa je značilno, da je premeten šovman (nekdaj je bil tudi zvezdnik resničnostne televizijske oddaje Vajenec), ki je sposoben s svojimi besedami in dejanji dvigniti prah in usmeriti pozornost nase.

Trumpov šov: Gaza kot riviera Bližnjega vzhoda

Spomnimo se le na zamisel, da bi Gazo spremenil v turistični paradiž oziroma riviero Bližnjega vzhoda, na besede, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski diktator, ali pa na njegov prepir z Zelenskim v Ovalni pisarni Bele hiše.

Trump na šove rokoborbe WWE leta 2007. Foto: Guliverimage

Muskov šov: fašistični pozdrav in motorna žaga

Podobno deluje tudi Musk. Spomnimo se le, kako je dvignil prah s fašističnim pozdravom na Trumpovi inavguraciji, na njegove prokovativne objave na omrežju X, na njegov teatralni nastop na letošnjem zborovanju ameriških konservativcev CPAC v Washingtonu, ko je krožil po zraku z motorno žago, ki mu jo je podaril argentski predsednik Javier Milei.

Spomnimo se tudi na Muskov nastop v Ovalni pisarni, ko je imel pri sebi enega od svojih otrok.

Šov v slogu WWE na letošnjem zborovanju konservativcev CPAC v Washingtonu. Elon Musk z motorno žago, ki mu jo je podaril argentinski predsednik Javier Milei. Simbolni prikaz, kako bo Musk "požagal" odvečno "birokracijo". Foto: Guliverimage

Muskov šov v slogu WWE na Trumpovi inavguraciji. Foto: Reuters Muskov šov v slogu WWE na predvolilnem Trumpovem shodu v New Yorku. Foto: Guliverimage