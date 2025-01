Potem ko so ga v zadnjih tednih mnogi obtožili, da javnost zavaja s svojimi domnevno izjemnimi dosežki v zelo priljubljenih videoigrah, je najbogatejši človek na svetu Elon Musk zdaj priznal, da so imeli prav, a hkrati poudaril, da se ne namerava opravičiti.

Kaj očitajo Musku in kako se je najprej odzval

Elon Musk je bil v zadnjih dveh tednih tarča mnogih kritik s strani ljubiteljev videoiger, ki so ga obtožili, da svojega lika v veliki uspešnici Path of Exile 2 med enega od desetih najboljših na svetu – gre za izjemen dosežek, ki zahteva predvsem ogromno časa in zavzetosti – ni pripeljal sam.

Njegov račun v videoigri naj bi bil "pilotiran", kar pomeni, da ga je namesto Muska večino časa igral nekdo drug, superbogataš pa ga je nato zgolj razkazoval na svojem družbenem omrežju X.

Kritiki so po ogledu Muskovega igranja Path of Exile 2, ki ga je prek omenjene platforme prenašal v živo, namreč opazili, da Musk ni seznanjen z nekaterimi najbolj osnovnimi igralnimi mehanikami in da bolj kot na veterana igre, kar bi moral biti, če bi bil res eden od desetih najboljših na svetu, spominja na začetnika.

V zadnjem obdobju se mnogi sprašujejo, kako je mogoče, da Musk ob vodenju svojih številnih podjetij, izjemnim prizadevanjem za izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA in še očetovstvu – ima kar 12 otrok – ne le najde dovolj časa za igranje videoiger, temveč da je v nekaterih po lastnih navedbah tudi med najboljšimi na svetu. Zdaj so dobili odgovor: Musk plačuje druge, da igrajo namesto njega. Foto: Guliverimage

Musk obtožb sprva ni naslovil več dni, nato pa se je na družbenem omrežju X zapletel v spor z enim od bolj znanih kritikov, vplivnežem iz sveta videoiger Asmongoldom, in ga obtožil različnih zarot ter celo javno objavil vsebino njunih zasebnih pogovorov.

V več komentarjih se je pohvalil tudi s svojimi drugimi dosežki v videoigrah in poudarjal, da so ga k skupnemu igranju ali gostovanju v njihovih prenosih v živo vabili nekateri najboljši igralci sveta.

Musk priznal: To počnejo vsi. Zakaj bi se opravičeval?

Resnica je na dan vendarle prišla z objavo videoposnetka (vir), ki ga je pred nekaj dnevi na YouTube naložil uporabnik NikoWrex, član skupnosti ljubiteljev videoiger Diablo 4 in Path of Exile, s katerima je po lastnih navedbah obseden tudi Elon Musk.

NikoWrex je v videoposnetku delil posnetek zaslona izmenjave zasebnih sporočil med njim in Elonom Muskom, za kar naj bi mu Musk dal izrecno dovoljenje.

Musk je v pogovoru priznal, da res uporablja storitve "pilotiranja" računov v videoigrah Diablo 4 in Path of Exile 2. To je utemeljil s pojasnilom, da "igralcev v Aziji drugače ne moreš premagati, ker tudi sami uporabljajo iste storitve".

Muskov račun v videoigri Path of Exile 2 je nekdo igral med inavguracijo Donalda Trumpa, na kateri je bil Musk prisoten kot eden od osrednjih pomembnih gostov. Na družbenih omrežjih so se nekateri zato šalili, da ga je morda upravljal prek možganskega čipa Neuralink, ki ga razvija Muskovo istoimensko podjetje. Foto: Reuters

Poudaril je sicer, da svoje like vedno igra sam, kadar igranje prenaša v živo prek družbenega omrežja X oziroma objavlja videoposnetke svojega igranja. Dodal je tudi, da se ne bo opravičil, ker za to po njegovem mnenju ni nobenega razloga.

Kot pravi, namreč ni nikoli izrecno trdil, da njegovih likov v videoigrah ne igra in do visokih stopenj spravlja tudi nekdo drug, kadar sam nima časa. Musk se je sicer nemalokrat javno hvalil s svojimi dosežki in spretnostjo pri igranju videoiger, ob tem pa nikoli ni razkril, da so v zaledju ponudniki storitev tako imenovanega pilotiranja, ki jih Musk za to plačuje.

Vse je bilo jasno med inavguracijo Donalda Trumpa

Zadnji dvomi o tem, ali se v Muskov uporabniški račun v videoigri Path of Exile 2 prijavlja še kdo drug, so bili razblinjeni med ponedeljkovo inavguracijo Donalda Trumpa.

V času, ko je bil Musk prisoten na slovesnosti in jasno viden na številnih prenosih v živo iz Washingtona, je bil namreč nekdo ne le prijavljen v milijarderjev račun v videoigri, temveč jo je tudi aktivno igral (vir).