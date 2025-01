S čim se v zadnjih dneh mrzlično ukvarja Elon Musk, človek, čigar premoženje je ocenjeno na okrog 415 milijard evrov, vodi več uspešnih podjetij in eno največjih družbenih omrežij ter bo imel v prihajajoči ameriški predsedniški administraciji najverjetneje zelo vidno vlogo? Med drugim s prepiranjem o računalniških igrah in kaznovanjem posameznika, ki si je utemeljeno upal podvomiti o njegovih igričarskih sposobnostih.

Kaj ljubitelji videoiger očitajo Elonu Musku

Eden tistih, ki so v zadnjih dneh izrazili upravičen dvom, da je Elon Musk res med desetimi najboljšimi igralci zelo priljubljene videoigre Path of Exile 2 na svetu, je bil Zack Hoyt, znan po vzdevku Asmongold.

Gre za razvpitega ameriškega streamerja, torej nekoga, ki svoje seanse igranja videoiger in sprotnih pogosto tudi kontroverznih komentarjev predvaja v živo na platformi Twitch, najboljše odseke pa nato objavi tudi na svojem kanalu na YouTubu.

Hoyt je bil eden največjih ustvarjalcev vsebin, ki je bil kritičen do navedb Muska, da je svoj lik v igri Path of Exile 2 v dobrem mesecu dni res spravil do stopnje 97. Šlo bi za dosežek, za katerega bi moral Musk, izredno zaposleni poslovnež, politični vplivnež in oče 12 otrok, pred zaslonom v igri preživeti tudi več kot pet ur dnevno. Za nameček je Musk domnevno igral najtežjo različico igre, kar je pomenilo, da njegov lik ni smel umreti niti enkrat. V tem primeru bi moral začeti od začetka.

Zack Hoyt "Asmongold" ima na platformi Twitch več kot 3,5 milijona sledilcev, na YouTubu pa več kot tri milijone naročnikov. Foto: Twitch / Asmongold

V resničnost Muskovih navedb so poznavalci videoigre podvomili po njegovem prenosu v živo, v katerem je bilo razvidno, da je Musk sicer seznanjen z nekaterimi osnovnimi igralnimi mehanikami igre Path of Exile, ni pa poznal določenih izredno pomembnih vidikov, ki bi jih nekdo, ki je priplezal do stopnje 97, zagotovo moral. Nanj so leteli očitki, da nekdo "pilotira" njegov račun – igra namesto Muska – in milijarderju prepusti vajeti, kadar si tega zaželi.

Hoyt oziroma Asmongold je v svojem prenosu v živo 12. januarja (13. januarja po našem času, vir) dejal, da je "dogajanje okrog igre Path of Exile za Muska vsesplošno negativno in da je zaradi tega, kar počne, videti kot nesamozavesten bedak". Postavil mu je tudi izziv – če neizpodbitno dokaže, da je svoj lik v igri Path of Exile 2 res sam spravil do stopnje 97, bo videoigre eno leto prenašal prek Muskove platforme X, nekdanjega Twitterja.

V zadnjem obdobju se mnogi sprašujejo, kako je mogoče, da Musk ob vodenju svojih številnih podjetij, izjemnim prizadevanjem za izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA in še očetovstvu – ima kar 12 otrok – ne le najde dovolj časa za igranje videoiger, temveč da je v nekaterih po lastnih navedbah tudi med najboljšimi na svetu. Foto: Guliverimage

Elon Musk se je maščeval, ob tem pa kršil pravila lastne platforme in širil napačne informacije

Sredi tega tedna so nekateri opazili, da je Elon Musk na svojem družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, nenadoma prenehal slediti uporabniškemu profilu @asmongold, katerega lastnik je Zack Hoyt.

A to še zdaleč ni bilo vse, Musk je šel še korak dlje. Asmongoldovemu profilu je najprej začasno odvzel status premijskega in umaknil njegovo značko z modro kljukico, kar je pomenilo, da je drastično zmanjšal doseg njegovih objav (kljukico je Hoyt kasneje dobil nazaj).

Musk je Hoyta nato obtožil, da se v svojih prenosih v živo vede kot "odpadnik, ki ne odgovarja nikomur", a v resnici naj bi za dovoljenje za objave spraševal svoje "šefe". Nato je javno objavil vsebino novembrskih zasebnih pogovorov med njim in Hoytom, v katerih je Hoyt omenil, da bo za mnenje o enem od videoposnetkov vprašal svoje "urednike".

Elon Musk je pod komentar z objavo zasebnega pogovora dobil kar dve opozorili o širjenju napačnih informacij. Prvo je uporabnike družbenega omrežja X obveščalo, da Musk z objavo zasebnih sporočil krši pravila uporabe platforme, drugo pa, da Elon Musk zmotno misli, da je Asmongold oziroma Zack Hoyt zaposlen nekje, kjer nad njegovim delom bdijo uredniki, v resnici pa so uredniki dejansko njegovi zaposleni. Foto: Posnetek zaslona

Ne le, da je Elon Musk z javno objavo zasebnih sporočil prekršil pravila uporabe družbenega omrežja X, katerega lastnik je sam, njegova objava je prejela tudi obvestilo, da vsebuje lažne oziroma zavajajoče informacije. Musk je namreč napačno sklepal, da Hoyt za objave na splet potrebuje dovoljenje urednikov, a gre v resnici za osebi, ki delata zanj in njegove prenose v živo na platformi Twitch preoblikujeta v krajše videoposnetke za objavo na spletni strani YouTube.

Musk se je nato pohvalil, da je videoigre v živo večkrat igral z nekaterimi najboljšimi igralci na svetu, Asmongoldu pa je očital, da je sicer dober v zajedljivih komentarjih in norčevanju iz ljudi, ni pa dober v igranju videoiger. Tudi ta Muskova objava si je prislužila obvestilo o napačnih informacijah z utemeljitvijo, da je Asmongold v resnici precej dober v igranju videoiger, priloženi pa so bili nekateri njegovi največji dosežki.

Leaking my DM's is one thing but this is absolutely uncalled for https://t.co/I4eRo2QPKF — Zack (@Asmongold) January 16, 2025

Najbogatejši človek na svetu je še namignil, da "polaganja računov" glede spora o igrah še ni konec (vir), drugi uporabniki omrežja X pa so ga pozvali, naj raje pokaže "račune" za svoj lik v videoigri Path of Exile 2.