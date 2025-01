Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, kralj električnih avtomobilov in vesoljskih raket, siva eminenca Donalda Trumpa, prvi zvočnik družbenega omrežja X in oče kar dvanajstih otrok, ima ob vsem naštetem po lastnih trditvah ogromno časa za igranje videoiger. Ne le to – Musk zagotavlja, da je velemojster dveh, Diablo 4 in Path of Exile 2. V te trditve so mnogi dvomili že prej, še bolj pa jih je omajal najnovejši videoposnetek Muska, ki ima domnevno velike težave v igri, v kateri naj bi bil celo osmi najboljši na svetu.

Elon Musk je novembra lani na družbenem omrežju X objavil izjemen dosežek (vir) iz videoigre Diablo 4, ki je pomenil, da je Musk celo svetovni rekorder oziroma tako rekoč najboljši na svetu v videoigri, v katero so mnogi najboljši igralci vložili na stotine, če ne celo na tisoče ur:

Muskova objava na družbenem omrežju X, s katero se je pohvalil o dosežku v igri Diablo 4. Foto: Posnetek zaslona

Že takrat so se mnogi spraševali, kako je mogoče, da bi Musk, ki je po besedah njegovega biografa Walterja Isaacsona sicer domnevno res "zasvojenec z videoigrami", ob vodenju svojih številnih podjetij, izjemnim prizadevanjem za izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA in še očetovstvu sploh lahko našel dovolj časa za tako intenzivno poglobitev v kompleksno videoigro.

V skupnostih ljubiteljev igre Diablo 4 (vir) so se pojavljala tudi ugibanja, ali Elon Musk nekomu morda plačuje, da igra zanj, sam pa v igri tedensko porabi le nekaj ur, da ostaja seznanjen z igralnimi mehanikami.

V samo mesecu dni postal eden najboljših na svetu?

Tovrstna ugibanja so se močno okrepila ta teden, ko je Musk na družbenem omrežju X objavil videoposnetek seanse v videoigri Path of Exile 2. Gre za podobno igro igranja vlog kot Diablo 4. V obliki zgodnjega dostopa, kar pomeni, da je sicer na voljo za igranje, a jo razvijalec še dopolnjuje, je izšla 6. decembra 2024. Igralcem je torej na voljo dober mesec dni.

Kot je pokazal Elon Musk, je njegov lik v videoigri Path of Exile 2 dosegel že stopnjo (level) 95, kar je izredno blizu do zdaj najvišjega možnega (100). Musk za nameček igra v tako imenovanem oteženem načinu "hardcore", kar pomeni, da je smrt igralčevega lika trajna.

Elon Musk ima na svojem družbenem omrežju X alternativno identiteto, profil @cyb3rgam3r420, na katerem objavlja svoje dosežke v videoigrah. Foto: Posnetek zaslona

Glede na številke je Musk trenutno osmi najuspešnejši igralec Path of Exile 2 v načinu hardcore na svetu, je razvidno z lestvice na uradni spletni strani videoigre (vir). Ime njegovega lika je Percy_Verence.

"Pojma nima, kaj dela"

Toda kot so v zadnjih dveh dneh trdili številni poznavalci videoigre Path of Exile 2, ki so si ogledali Muskov prenos v živo, je zelo očitno, da se Musk v videoigri ne vede kot nekdo, ki bi v njej mojstroval do potankosti – to bi bilo za dosego stopnje 95 tako rekoč nujno potrebno –, temveč bolj kot igralec začetnik.

Eden od videoposnetkov, ki nakazuje na Muskovo domnevno nepoznavanje videoigre Path of Exile 2:

Med opazovanjem Muska, kako igra Path of Exile 2, so ljubitelji igre med drugim navedli, da poskuša klikati stvari, ki jih ni mogoče klikniti, vstopiti v točke na zemljevidu, kamor ni mogoče vstopiti, z inventarjem svojega lika pa je upravljal kot popoln začetnik, saj je opremo premeščal ročno in zelo počasi, obenem pa na videz ni dojel, da dodatnih predmetov ne more pobrati, ker ima že poln inventar.

Obenem je v okolici svojega lika puščal izredno pomembne predmete, ki so potrebni za razvoj lika oziroma njegove opreme, kar naj bi nakazovalo na dejstvo, da sploh ne ve, za kaj se uporabljajo, in izkazal nerazumevanje, kaj pomenijo različne stopnje orožja in druge opreme, so poudarili (vir) v skupnosti ljubiteljev Path of Exile 2 na forumu Reddit. Dejal je tudi, da potrebuje boljšo opremo, čeprav je že imel tako rekoč najboljšo, ki je na voljo v igri.

Prenos Elona Muska med igranjem videoigre Path of Exile 2 na družbenem omrežju X Foto: Posnetek zaslona

"Ta prenos v živo je bilo povsem nepotrebno sramotenje samega sebe. Veliko bolje bi bilo, če bi preprosto igral začetno kampanjo in se zraven učil mehanik igre, namesto tega pa se je, da bi bil v očeh drugih videti bolje, pretvarjal, da je igralec visokega kalibra, pa čeprav je bilo vsem jasno, da v resnici nima pojma, kaj počne," je zapisal uporabnik Reddita FB-22.

Je najel nekoga, da igra zanj?

Na YouTubu, Redditu in Muskovem lastnem družbenem omrežju X so kot v primeru njegovega domnevnega svetovnega rekorda v igri Diablo 4 mnogi mnenja, da je multimilijarder najel nekoga (ali več oseb), da Path of Exile igra zanj, sam pa občasno prevzame vajeti lika in na tak način poskuša požeti internetno slavo.

To naj bi po mnenju nekaterih dokazoval tudi eden od zavihkov v Muskovi igri, morda nekoliko nepotrebno poimenovan "Elonov zemljevid". Da je poimenovanje zelo sumljivo, so med vrsticami poudarili tudi pri mediju Vice (vir) in cinično komentirali: "Zakaj bi nekdo, ki ima popoln nadzor nad svojim računom v igri, zavihek poimenoval tako? Da ne pozabi, da je res njegov? Kdo bi vedel, skrivnost Muskove genialnosti je nemogoče razvozlati."