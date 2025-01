Ruski predsednik Vladimir Putin je marca lani vladi ukazal začetek razvoja igralnih konzol ruske izdelave za zapolnitev vrzeli, ki jo je po ruski invaziji Ukrajine povzročila prepoved prodaje mednarodno uspešnih konzol Xbox in Playstation v Rusiji. Slabo leto dni pozneje je jasno, da je Rusija, kjer je ljubiteljev videoiger sicer ogromno, še daleč od uspeha, politika pa od odgovornih za napredek ruske industrije videoiger pričakuje tako rekoč čudežno rešitev.

V Rusiji glede na tamkajšnje vire po smernicah Kremlja trenutno poteka razvoj dveh novih igralnih sistemov, in sicer konzole, ki temelji na procesorju Elbrus ruske izdelave, in naprave za manj kot 50 evrov, ki je namenjena pretakanju videoiger iz oblaka.

Foto: Shutterstock Ljubitelje videoiger v Rusiji so ukrepi, ki so jih zaradi ruske invazije Ukrajine sprejeli številni velikani industrije videoiger, močno prizadeli. Videoigre so v Rusiji namreč izredno priljubljene, za vsaj priložnostnega, če ne rednega igralca, se je v različnih raziskavah deklariral tako rekoč vsak tretji Rus oziroma Rusinja. Rusija je bila tudi prva država na svetu, ki je profesionalno tekmovanje v videoigrah uradno prepoznala kot šport (tako imenovani e-šport).

Ruska politika od odgovornih za razvoj domače konzole pričakuje čudež

Konzolo razvija moskovsko tehnološko podjetje MCST. Ker je Rusija od februarja 2022 zaradi napada na Ukrajino v primežu številnih mednarodnih sankcij, morajo pri izdelavi konzole uporabljati komponente ruskega porekla. Osrčje konzole bo tako procesor Elbrus ruske izdelave, ki se sicer uporablja predvsem v infrastrukturnih in obrambnih informacijskih sistemih ter za pisarniško in podjetniško rabo.

Elbrus medtem vsaj za zdaj ni dovolj zmogljiv procesor za poganjanje sodobnih videoiger oziroma ni združljiv z zmogljivimi čipi zahodnih proizvajalcev Intel, AMD, ARM, zaradi česar z njim tako rekoč ni mogoče izdelati igralne konzole, ki bi lahko bila v koraku s konzolami Xbox Series, Playstation 5 ali Nintendo Switch.

Po vsem svetu priljubljene igralne konzole, na fotografiji je Microsoftov Xbox Series X, imajo v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini prepoved prodaje. Foto: Unsplash

To je pred dnevi na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram priznal tudi Anton Gorelkin, ruski poslanec in namestnik predsednika odbora državne dume za informacijsko politiko.

"Vsem je jasno: procesorji Elbrus še niso dovolj dobri, da bi lahko enakopravno tekmovali s Playstationom 5 in Xboxom, zato mora biti rešitev nekonvencionalna. Upam, da se bodo moji kolegi naloge lotili z vso odgovornostjo in se domislili nečesa resnično prelomnega," je zapisal Gorelkin.

Dodal je, da nova ruska konzola ne bo namenjena le igranju starejših strojno manj požrešnih videoiger oziroma njihovih neuradnih in najverjetneje tudi nepooblaščenih predelav za rusko konzolo, temveč bo namenjena tudi spodbujanju in promociji domačega razvoja videoiger.

Igralni sistem Fog Play podjetja MTS. Foto: MTS

Sočasno pod okriljem ruskega telekomunikacijskega podjetja MTS nastajata tudi igralni sistem in istoimenska platforma Fog Play, ki bo lastnikom zmogljivejših osebnih računalnikov omogočal, da bodo računsko moč svojih naprav na daljavo oddajali v "najem" tistim, ki si ne morejo privoščiti dražjega računalnika, je poročala ruska medijska hiša RBK. Ti bodo prek sistema, ki vključuje igralni plošček, podoben Xboxovemu, svoje videoigre lahko igrali na najetih računalnikih. Cena sistema naj bi bila manj kot 50 evrov.

Putin je ukazal: Naredite mi novi Playstation, novi Steam in nov operacijski sistem

Ruski predsednik Vladimir Putin je v odzivu na mednarodne sankcije in odhode zahodnih oziroma drugih proizvajalcev z ruskega trga, kar je bila posledica ruske invazije Ukrajine, že marca lani vladi ukazal, naj razvijejo nove domače stacionarne in prenosne igralne konzole, platformo za distribucije videoiger, kot je Steam, največja digitalna trgovina z videoigrami na svetu, in nov operacijski sistem.

Odgovornost za projekt je zaupal predsedniku ruske vlade Mihailu Mišustinu.

Vladimir Putin si želi, da v Rusiji naredijo platformo, ki bi lahko konkurirala vseprisotnemu Steamu. Na fotografiji Putin leta 2017 med obiskom ruskega tehnološkega velikana Yandex. Foto: Reuters

Ruski medij Kommersant je takrat poročal o ocenah poznavalcev, da bi razvoj ruskega igralnega ekosistema, kot si ga je zamislil Vladimir Putin, lahko trajal od pet do deset let, ob dokončanju pa bi za zahodnimi alternativami vsaj s tehničnega vidika še vedno zaostajal za 15 let.