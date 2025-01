Grozeče pismo: kdo se hoče znebiti Ukrajincev?

Poljski urad za tujce je izdal uradno opozorilo zaradi pisma, ki so ga v zadnjem obdobju prejeli nekateri državljani Ukrajine na Poljskem, ki tam ali živijo ali pa so tja pribežali zaradi ruske invazije. Pismo prejemnike poziva k služenju vojaškega roka v oboroženih silah Ukrajine. Če tega ne bodo storili, jih bo Poljska ali izročila Ukrajini ali pa kazensko ovadila, je še zapisano v pismu.

Poljski urad za tujce ni pošiljal pisma, ki so ga decembra prejeli ukrajinski državljani na Poljskem in ki jih je obveščalo, da jih bodo med 17. in 31. decembrom na kraju bivanja obiskale poljske oblasti in jih seznanile z dejstvom, da se morajo takoj priključiti oboroženim silam Ukrajine, so opozorili na uradni spletni strani in na več profilih na družbenih omrežjih.

Grožnja z aretacijo in prisilno mobilizacijo

"V skladu z ukrajinskimi zakoni so se osebe, vpoklicane na služenje vojaškega roka, dolžne takoj odzvati na tak poziv. Pričakujemo, da boste sprejeli vse ustrezne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti," je prejemnike obveščalo pismo.

Sledilo je svarilo: kdor se ukrajinskim oboroženim silam ne bo pridružil prostovoljno oziroma se bo temu poskusil izogniti, bo za to ne le kazensko odgovoren, temveč v domnevnem sodelovanju s pristojnimi ukrajinskimi službami morda tudi prisilno mobiliziran oziroma prijet in izročen Ukrajini.

Ukrajinski begunci kmalu po začetku vojne v Ukrajini Foto: Reuters

Poljska je po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 sicer sprejela levji delež od milijonov ukrajinskih državljank in državljanov, ki so pobegnili pred vojno. Do poletja 2022 se je po Evropi razpršilo več kot 11 milijonov ukrajinskih beguncev, skoraj polovica jih je po podatkih poljske vlade do takrat zatočišče našla na Poljskem.



Čeprav se jih je precej že vrnilo v domovino, je v evropskih državah po zadnjih ocenah še vedno okrog šest milijonov beguncev iz Ukrajine. Na Poljskem jih je marca lani živelo in delalo okrog milijon.