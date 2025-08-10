V sobotni prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila ob 11.57 izven naselja Vransko, je umrl 22-letni voznik osebnega vozila, so sporočili z generalne policijske uprave.

Dvaindvajsetletni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Trojan proti Vranskemu, je izven naselja Vransko zapeljal desno z vozišča in trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je bilo parkirano na makadamski površini ob robu vozišča. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Zvečer še ena smrtna nesreča

Ob 19.04 pa se je izven naselja Krtina zgodila še ena prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 48-letni voznik motornega kolesa, so sporočili z generalne policijske uprave.

Vzrok prometne nesreče je bilo izsiljevanje prednosti 49-letne voznice osebnega avtomobila, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost 48-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal po nasprotnem smernem vozišču. Voznik motornega kolesa je na kraju nesreče podlegel poškodbam.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 22 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 99 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 79-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so devet kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli devet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 16 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, štiri povzročitve telesne poškodbe, štiri grožnje, dve drzni tatvini, dve kaznivi dejanji nasilja v družini in en rop.