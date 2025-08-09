Prometna nesreča na območju Vranskega usodna za voznika

Policisti so bili okoli pol dvanajstih obveščeni o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Vranskega. Za zdaj še neznani voznik je umrl na kraju nesreče, so sporočili s policije.

Prometna nesreča se je zgodila na makadamskem parkirišču, kjer je za zdaj še neznani voznik, ki je vozil iz smeri Vranskega proti Trojanam, zapeljal z vozišča in trčil v parkirano prikolico tovornega vozila.

Voznik je na kraju nesreče umrl. Ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Celje.