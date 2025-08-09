Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Želite prejemati e-novice?
Avtor:
A. P. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
12.46

Osveženo pred

1 ura

policija nesreča nesreča Vransko prometna nesreča

Sobota, 9. 8. 2025, 12.46

1 ura

Prometna nesreča na območju Vranskega usodna za voznika

Avtor:
A. P. K.

Slovenska policija prometna nesreča motor | Okoliščine nesreče policija še preiskuje, prav tako še potekata ogled kraja dogodka in zbiranje obvestil. | Foto STA

Okoliščine nesreče policija še preiskuje, prav tako še potekata ogled kraja dogodka in zbiranje obvestil.

Foto: STA

Policisti so bili okoli pol dvanajstih obveščeni o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Vranskega. Za zdaj še neznani voznik je umrl na kraju nesreče, so sporočili s policije.

Prometna nesreča se je zgodila na makadamskem parkirišču, kjer je za zdaj še neznani voznik, ki je vozil iz smeri Vranskega proti Trojanam, zapeljal z vozišča in trčil v parkirano prikolico tovornega vozila.

Voznik je na kraju nesreče umrl. Ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Celje.

