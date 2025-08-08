Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
8. 8. 2025,
11.23

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
gneča prometne informacije prometne informacije promet promet zastoj zastoj primorska avtocesta primorska avtocesta nesreča nesreča

Petek, 8. 8. 2025, 11.23

15 minut

Verižno trčenje petih vozil na Primorki, ena ura zamude

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, viadukt Ivanje selo, pogled proti Kopru | Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, viadukt Ivanje selo, pogled proti Kopru | Foto DARS

Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, viadukt Ivanje selo, pogled proti Kopru

Foto: DARS

Na primorski avtocesti je bil zaradi nesreče med Uncem in Logatcem pred počivališčem Lom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, so voznikom sporočali iz prometnoinformacijskega centra. Trčilo je pet vozil, so za STA potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije naj ne bi bilo poškodovanih, na kraju nesreče so policisti. Posledice nesreče so odstranili, zastoj pa ostaja. Potovalne zamude je eno uro.

Ostajajo zastoji na posameznih odsekih od Studenca proti Ljubljani. 

Po pojasnilih Policijske uprave Ljubljana vzrok nesreče še ni znan, prav tako še niso znani podatki o škodi.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo: med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani, med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.

Na dolenjski avtocesti je zastoj med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju.

Na gorenjski avtocesti o zastojih poročajo pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga dva kilometra. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti A3, pred Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan, Pivka–Postojna, skozi Postojno in Lesce–Bled.

Kolesar nesreča
Novice Neznani voznik povzročil nesrečo in dva kolesarja pustil brez pomoči
DARS - delavna zapora, vzdrževanje avtoceste, delo na cesti advertorial
Novice Konec tedna popolna zapora dela razcepa Zadobrova
gneča prometne informacije prometne informacije promet promet zastoj zastoj primorska avtocesta primorska avtocesta nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.