Verižno trčenje petih vozil na Primorki, ena ura zamude

Na primorski avtocesti je bil zaradi nesreče med Uncem in Logatcem pred počivališčem Lom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, so voznikom sporočali iz prometnoinformacijskega centra. Trčilo je pet vozil, so za STA potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije naj ne bi bilo poškodovanih, na kraju nesreče so policisti. Posledice nesreče so odstranili, zastoj pa ostaja. Potovalne zamude je eno uro.

Ostajajo zastoji na posameznih odsekih od Studenca proti Ljubljani.

Po pojasnilih Policijske uprave Ljubljana vzrok nesreče še ni znan, prav tako še niso znani podatki o škodi.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo: med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani, med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.

Na dolenjski avtocesti je zastoj med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju.

Na gorenjski avtocesti o zastojih poročajo pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga dva kilometra. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti A3, pred Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan, Pivka–Postojna, skozi Postojno in Lesce–Bled.