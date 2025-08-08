Konec tedna popolna zapora dela razcepa Zadobrova

Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.