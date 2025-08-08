Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
8. 8. 2025,
10.40

Petek, 8. 8. 2025, 10.40

Konec tedna popolna zapora dela razcepa Zadobrova

DARS - delavna zapora, vzdrževanje avtoceste, delo na cesti advertorial | Gre za drugo osrednjo gradbeno fazo obnove razcepa Zadobrova. | Foto Klemen Korenjak

Gre za drugo osrednjo gradbeno fazo obnove razcepa Zadobrova.

Foto: Klemen Korenjak

Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.

Obnova vključuje zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije. Prvo fazo so izvedli pred dvema tednoma.

Dela, ki bodo po Darsovi napovedi potekala do druge polovice avgusta, izvaja konzorcij podjetij Strabag in Strabag za građevinske poslove, vrednost pogodbe pa je 1,87 milijona evrov brez davka.

