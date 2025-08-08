Petek, 8. 8. 2025, 10.40
1 ura, 7 minut
Konec tedna popolna zapora dela razcepa Zadobrova
Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.
Obnova vključuje zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije. Prvo fazo so izvedli pred dvema tednoma.
Dela, ki bodo po Darsovi napovedi potekala do druge polovice avgusta, izvaja konzorcij podjetij Strabag in Strabag za građevinske poslove, vrednost pogodbe pa je 1,87 milijona evrov brez davka.