Dars zapira pomembno cesto: Sledil bo prometni kaos

Na Občini Vipava opozarjajo pred posledicami zapore hitre ceste prek Rebernic, cesto bodo zaprli zaradi sanacijskih del. Promet proti Vipavski dolini bo namreč preusmerjen na regionalno cesto, kar naj bi prebivalcem prineslo številne težave in povzročilo prometni kaos. Preusmeritev naj bi bila zaradi več križišč in velikih hitrosti tudi nevarna.

Križišči za vasi Podraga in Manče, iz zadnje pot vodi naprej proti Štanjelu, sta na ravnem odseku regionalne ceste, zato so hitrosti tam velike. Že v preteklosti so se tam dogajale številne prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom, zato so na vipavski občini ob napovedanem zaprtju hitre ceste zaskrbljeni.

Na težave, ki bodo lahko nastale, so na občini direkcijo za infrastrukturo in Dars že opozarjali. Na skupnih sestankih so nato našli rešitev za povečan promet skozi Podnanos, saj so tam pred kratkim pred stavbo osnovne šole in vrtca zarisali nov prehod za pešce in ga opremili s semaforjem.

Vzpostavitev krožišča

Vipavski župan Anton Lavrenčič je za STA povedal, da so se pogovarjali tudi o rešitvi za omenjeni križišči, kjer bi bila najboljša rešitev vzpostavitev krožišča. Zamisli jim ni uspelo uresničiti, saj je prva stodnevna zapora hitre ceste napovedana že za letošnji 17. avgust.

"Do Darsa je bilo nekaj zahtev v Podnanosu, kjer so potem nekaj le naredili. Veliko smo pričakovali predvsem pri rešitvi v križiščih za Podrago, Manče in ob izhodu s hitre ceste v Vipavi. V petek smo se na terenu srečali s predstavnikom direkcije, ki si je ceste ogledal. Z direkcije smo dobili obljube, da bodo na vseh križiščih narejena krožišča, vendar se bo to zgodilo šele pozneje, čeprav smo na to opozarjali že lani," je dejal Lavrenčič.

Namesto boljše osvetljave premaknili avtobusno postajo

V Krajevni skupnosti Lozice pa opozarjajo tudi na druge težave. Prosili so, da bi ob avtobusni postaji Lozice, ki je urejena ob regionalni cesti prek Rebernic, za pešce postavili nekaj javnih svetilk za označitev in osvetlitev cestišča. Prav tako so direkcijo prosili za označitev prehoda za pešce, s katerim bi povezali avtobusni postaji na obeh straneh ceste.

A tudi to se ni zgodilo, pač pa so avtobusno postajo premaknili za dobrih sto metrov nižje, na samo križišče za vas Lozice, zarisana pa je na regionalni cesti.

"V vasi Lozice pa ni mogoče urediti avtobusne postaje, saj je cesta preozka, lokacija pa je premalo odmaknjena od križišča, tako da bi avtobus ob sprejemanju in oddajanju potnikov stal kar na vozišču lokalne ceste. A zdi se, da zakonodaja s področja varnosti prometa na državni cesti ne velja povsod enako. Očitno se lahko prometna logika kar malo prilagodi," je bil za STA kritičen predsednik Krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.

Pred na novo zarisano avtobusno postajo na križišču je sicer že postavljen prometni znak za zmanjšanje hitrosti na 40 kilometrov na uro, vendar je omenjeno križišče na sredi med dvema ovinkoma in že zato nevarno.

Domačini iz zaselka Podgrič pri Lozicah se razburjajo tudi zaradi nove prepovedi zavijanja levo na regionalno cesto. Desno proti Razdrtemu ne zavija nihče, ker imajo lokalno cesto do Lozic, tako da so domačini tam zavijali predvsem levo proti Vipavi, kar pa je zdaj s prometnim znakom prepovedano.

Bo več znanega v četrtek?

Lavrenčič je povedal še, da si je na novo označene prometne ureditve v Lozicah ogledal in od direkcije zahteval pojasnilo. Vipavska občina ga za zdaj še ni dobila, prav tako ni bila obveščena o izbranih rešitvah. Dars pa naj bi svoje obrazložitve podal na novinarski konferenci v četrtek v Kozini.

Celovita prenova vipavske hitre ceste se je začela novembra lani, zdaj pa prehaja v novo fazo, ki zahteva popolno zaporo cestišča v smeri Nove Gorice. Vzpostavili jo bodo 17. avgusta za sto dni, promet pa bo v tem času preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Popolna zapora v obratni smeri bo sledila julija 2026.