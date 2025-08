Dopoldne pričakujejo okrepljen promet na večini cest proti morju, poroča Index.hr. Cestišča so ponekod mokra ali vlažna in spolzka. Mogoči so tudi zemeljski plazovi.

Na avtocesti A3 Bregana–Lipovac (vključno z zagrebško obvoznico) je povečan promet na odseku Buzin–Lučko v smeri Bregane. Iz smeri Buzina proti cestninski postaji Lučko (A1) je kolona dolga okoli sedem kilometrov. Na avtocesti A4 Goričan–Zagreb je povečan prihod vozil pri cestninski postaji Sveta Helena v smeri Zagreba, kjer je kolona dolga približno en kilometer.

Na hrvaških avtocestah letos za dva milijona vozil več kot lani



Po hrvaških avtocestah, ki jih upravlja največje avtocestno podjetje v državi Hrvatske autoceste (Hac), je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta peljalo okoli 45 milijonov vozil, kar je za dva milijona več kot lani. Hac upravlja večino oz. dobrih 1100 kilometrov avtocest na Hrvaškem, v poletni sezoni pa na njih nastajajo veliki zastoji.

Veter ovira promet na jadranski magistrali

Zaradi vetra je na državni cesti DC99 med naseljem in priključkom Križišće, lokalni cesti Kraljevica–priključek Križišće ter na jadranski magistrali (DC8) med Bakrom in Karlobagom prepovedan promet za dvonadstropne avtobuse, vozila s počitniškimi prikolicami in motorna kolesa (1. skupina).

Med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno je dodatno prepovedan promet tudi za dostavna vozila in vozila s pokritim tovornim prostorom.