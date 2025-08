Sodišče v Sisku je v četrtek odločilo, da je nekdanji predsednik hrvaške vlade in stranke HDZ Ivo Sanader izpolnil pogoje za predčasni in pogojni izpust. 72-letni Sanader je za rešetkami v priporu ali zaporu do zdaj preživel devet let in pol. Na Hrvaškem je mogoče za predčasni izpust zaprositi po polovici odslužene kazni, običajno pa se odobri šele po dveh tretjinah.

Sodnica okrožnega sodišča v Sisku Božena Perić je danes pojasnila okoliščine, v katerih je bil Sanader pogojno izpuščen. Dejala je, da ima Sanader zagotovo 15 diagnoz, ki so bile navedene v njegovem predlogu za izpustitev in v poročilu zapora. "Gre za zapornika, ki je star 72 let. Vendar to ni bil glavni razlog, ampak so bili vsi ti razlogi pomembni, da smo se odločili za pogojni odpust," je dejala sodnica.

Foto: Pixsell/Slavko Midzor Vsak mesec se bo moral javljati policiji, ne bo smel spreminjati stalnega ali začasnega prebivališča, zdaj pa ga uradno prevzema županijsko sodišče v Zagrebu, je pojasnil njegov odvetnik Dragan Crnković. Na novinarsko vprašanje, ali to pomeni, da bo imel omejeno gibanje, je odvetnik odgovoril nikalno.

"Lahko gre z avtomobilom v Split. Le če namerava trajno spremeniti stalno ali začasno prebivališče, mora dobiti dovoljenje," je pojasnil.

Sanader je v zaporu veljal za posebej uspešnega pri izvajanju individualnega programa izvrševanja kazni. Uspešen je bil tudi pri delu, ki mu je bilo dodeljeno. Spoštoval je hišni red in ni bil disciplinsko kaznovan, je navedlo sodišče.

Foto: Pixsell/Slavko Midzor

Sanader iz vrst še vedno vladajoče HDZ je dolžnosti predsednika vlade opravljal med letoma 2003 in 2009. Obsojen je bil v treh ločenih primerih, in sicer za polnjenje črnega sklada HDZ iz javnih sredstev in za prejem dveh večmilijonskih podkupnin.