Kaj se trenutno dogaja na trgu rabljenih vozil in katera so najbolj iskana?

Na slovenskem trgu rabljenih vozil je trenutno opaziti prelomno obdobje, ki ga zaznamujejo umirjanje cen po večletni rasti, povečana ponudba in bolj premišljeni kupci. Po turbulentnem obdobju, ki so ga krojile motnje v dobavnih verigah in posledično visoke cene, se trg postopoma normalizira in vrača v bolj uravnoteženo stanje. Je sedaj končno pravi čas za nakup?

Foto: Porsche Inter Auto

Kateri so trenutno ključni trendi na trgu rabljenih vozil?

Trenutno stanje na slovenskem trgu rabljenih vozil zaznamuje prelomno obdobje normalizacije, saj se cene po večletni strmi rasti stabilizirajo. Ta trend je opazen na celotnem evropskem trgu rabljenih vozil kot posledica izboljšane dobave novih vozil.

Kupci so na drugi strani zaradi splošne gospodarske negotovosti postali bolj previdni in premišljeni. Na trg močno vpliva tudi elektrifikacija, ki znižuje cene rabljenim električnim vozilom in starejšim dizlom, medtem ko rabljeni športni terenci SUV ostajajo najbolj iskan segment. Na splošno se trg preveša v korist kupcev, ki imajo zdaj več izbire in boljša pogajalska izhodišča kot v preteklih letih.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Rokom Florjancem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Gospod Florjanc, katera je po vašem mnenju trenutno največja sprememba na trgu rabljenih vozil v primerjavi z zadnjima dvema letoma?

Največja in za kupce najbolj dobrodošla sprememba je definitivno umiritev in normalizacija cen. Po obdobju, ko je pomanjkanje vozil dvigovalo cene v nebo, smo zdaj vstopili v fazo, ko se trg uravnoveša. Ponudba se povečuje, kar kupcem ponovno daje več izbire in boljše ugodnosti ob nakupu.

Kaj bi svetovali nekomu, ki se prav zdaj odloča za nakup rabljenega vozila? Je bolje počakati ali ga kupiti zdaj?

Svetoval bi, naj si vzamejo čas in ne hitijo z odločitvijo. Trenutne razmere so ugodne za premišljen nakup, saj je izbira večja. Ključno je, da vozilo pred nakupom temeljito preverijo, tako njegovo zgodovino kot tehnično brezhibnost. Čeprav se cene postopoma umirjajo, je dobro vozilo po pošteni ceni vedno pametna odločitev. Odlična izbira so tudi naša OutletCars rabljena vozila za cenovno dostopnejši nakup.

Kako vidite prihodnost rabljenih električnih vozil? Se Slovenci že odločajo za njihov nakup?

Trg rabljenih električnih vozil se počasi razvija. Ponudba se postopoma povečuje, cene pa postajajo vse bolj dostopne, kar povečuje zanimanje kupcev. Kupcem električnih vozil so na voljo tudi finančna nepovratna sredstva s strani BORZEN (tri tisoč evrov za nakup rabljenega električnega do vrednosti 45 tisoč evrov z DDV ter dva tisoč evrov za nakup rabljenega električnega vozila v vrednosti od 45 tisoč do 65 tisoč evrov z DDV). Čeprav je še vedno prisotne nekaj nezaupljivosti glede baterij, opažamo, da se vse več strank, ki iščejo sodoben in ekonomičen avto za krajše do srednje dolge razdalje, aktivno zanima tudi za rabljena električna vozila iz naše ponudbe.

Katera rabljena vozila iz vaše ponudbe so trenutno najbolj iskana?

V naših podružnicah Porsche Inter Auto so trenutno najbolj iskani modeli: VW modela Tiguan in T-Roc, pri Audiju modela Q2 in Q3, pri znamki Škoda modela Kamiq in Kodiaq, pri znamki CUPRA modela Born in Formentor, pri znamki SEAT pa modela Arona in Leon. Kot omenjeno, se je povečala priljubljenost električnih vozil in hibridnih vozil, opažamo tudi povečano zanimanje za spletno rezervacijo in spletni nakup. Športni terenci so še vedno najbolj priljubljeni, medtem ko je avto leasing vse pogostejši način izbire nakupa.

Pred kratkim ste odprli največji center rabljenih vozil v Sloveniji na Bravničarjevi ulici v Šiški. Kakšen je odziv vaših strank?

Pred kratkim smo odprli nov center na Bravničarjevi ulici v Ljubljani, ki se razprostira na kar 15 tisoč kvadratnih metrov in ima kapaciteto do 600 rabljenih vozil. Nova lokacija se uvršča med največje tovrstne centre v Sloveniji in se nahaja le 50 metrov od obstoječega centra Porsche Ljubljana, ob Modri Hiši.

Stranke so navdušene, saj pri nas najdejo resnično veliko izbiro rabljenih vozil najbolj priljubljenih modelov – Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in še drugih. Ni več potrebe po iskanju in primerjanju ostalih ponudb, saj na novi lokaciji ponujamo najbolj pestro in kakovostno ponudbo rabljenih vozil na enem mestu.

Ali so trenutno na voljo še kakšne dodatne ugodnosti ob nakupu malo rabljenih vozil?

Ena izmed najbolj priljubljenih ugodnosti, ki jo ponujamo, je zagotovo prihranek ob financiranju, kupec prejme do 1.500 evrov bonusa ob sklenitvi financiranja in zavarovanja (RV BON) ter dodatnih 500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

NAJBOLJ ISKANA RABLJENA VOZILA V SLOVENIJI

Rabljen VW T-Roc

Volkswagen T-Roc je vsestranski kompaktni SUV, ki združuje robusten značaj z naprednimi tehnologijami in udobjem. Na voljo je z učinkovitimi bencinskimi motorji 1.0 TSI in 1.5 TSI, ki ponujajo odlično razmerje med zmogljivostjo in porabo. Odlikujejo ga sodoben dizajn, digitalni kokpit, bogata serijska oprema ter višja in udobna vožnja, primerna tako za mestne poti kot daljša potovanja.

Rabljen VW Tiguan

Volkswagen Tiguan je prostoren in zmogljiv SUV, zasnovan za družine in voznike, ki iščejo udobje, varnost ter napredno tehnologijo. Na voljo je z učinkovitimi bencinskimi motorji 1.5 TSI in opcijskim štirikolesnim pogonom 4MOTION. Odlikujejo ga prefinjen dizajn, digitalni kokpit, visoka raven udobja ter prilagodljiv prtljažni prostor, kar ga naredi idealnega tako za vsakodnevne opravke kot za daljša potovanja.​

Rabljen Audi Q3

Audi Q3 je kompakten premium SUV, ki združuje športno eleganco, visoko raven udobja in napredno tehnologijo. Na voljo je z učinkovitimi bencinskimi motorji TFSI ter opcijsko s štirikolesnim pogonom quattro. Ponaša se z digitalnim kokpitom, kakovostno notranjostjo in prilagodljivim prtljažnim prostorom, kar ga naredi idealnega za mestno vožnjo in aktivno preživljanje prostega časa. Audi Q3 nudi prestižno izkušnjo v praktični SUV-obliki.

Rabljen Audi Q5

Audi Q5 je zmogljiv in večji prefinjen SUV srednjega razreda, ki združuje prestiž, udobje in napredno tehnologijo. Na voljo je z učinkovitimi motorji TFSI ter serijskim štirikolesnim pogonom quattro. Odlikujejo ga digitalni kokpit, vrhunska notranjost in prostoren prtljažnik, kar ga naredi idealnega za družine, daljša potovanja in vsakodnevno udobje. Audi Q5 ponuja uravnoteženo kombinacijo moči, prostora in elegance v SUV-obliki.

Rabljen Škoda Kamiq

Škoda Kamiq je kompakten mestni SUV, ki združuje praktičnost, prostornost in sodobno tehnologijo. Na voljo je z varčnimi bencinskimi motorji TSI ter ponuja udobno vožnjo, digitalne prikazovalnike in prilagodljiv prtljažnik. Kamiq je odlična izbira za vsakodnevno mobilnost, z značilno Škodino uporabnostjo in zanesljivostjo v SUV-obliki.

Rabljen Škoda Karoq

Škoda Karoq je vsestranski SUV srednjega razreda, ki združuje prostornost, udobje in sodobno tehnologijo. Na voljo je z učinkovitimi motorji TSI, digitalnim kokpitom ter prilagodljivo notranjostjo. Karoq je odlična izbira za družine in vse, ki iščejo praktičen, zanesljiv in udoben SUV za vsakdanjo rabo in daljša potovanja.

Rabljen CUPRA Leon

CUPRA Leon je športni avto, ki združuje agresiven dizajn in visoko zmogljivost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TSI, 2.0 TSI in drugimi motorji. Prepriča z dinamičnimi voznimi lastnostmi in športnim karakterjem.

Rabljen CUPRA Formentor

CUPRA Formentor je športni SUV, ki ponuja odlične zmogljivosti in privlačen dizajn. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TSI in 2.0 TSI. Ponaša se z napredno opremo, dinamičnimi voznimi lastnostmi in prestižnim videzom.

SEAT Arona

SEAT Arona je kompakten mestni SUV, ki združuje športen videz in praktičnost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.0 TSI in zmogljivejšimi 1.5 TSI. Odlikujejo jo prepričljiv dizajn, oprema, kompaktne dimenzije in visoka raven varnosti za mestno vožnjo.

Porsche jamstvo Evropa PLUS – vedno dobra odločitev

To je rešitev za vse, ki želijo dodatno varnost in zanesljivost v vožnji. S Porsche Jamstvom Evropa PLUS ob nakupu rabljenega vozila ob doplačilu pridobite zaščito do 24 mesecev, ki vam nudi najvišjo zaščito po celotni Evropi. To jamstvo pokriva najpomembnejše dele vozila, tako da se lahko osredotočite na uživanje v vožnji, brez skrbi zaradi nepričakovanih stroškov popravila. Pogoj je, da se vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju, kar dodatno zagotavlja, da bo tudi po nakupu deležno ustrezne nege.

Porsche Jamstvo Evropa Plus – kaj je vključeno v kritje?

Storitev Porsche Jamstvo Evropa Plus Zaščita do 24 mesecev ✔ Neomejeno število popravil ✔ Kritje stroškov popravil brez omejitve kilometrov ✔ Brez soudeležbe in brez omejitve zneska ✔ Popravila z originalnimi deli pri pooblaščenih serviserjih ✔ Jamstvo je prenosljivo na novega lastnika ✔ Vključeno nadomestno vozilo do tri dni ✔

Foto: Porsche Inter Auto

Rabljena vozila: zakaj izbrati Porsche Inter Auto in preverjena rabljena vozila? Porsche Inter Auto je eden izmed vodilnih trgovcev z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche v Sloveniji. Njihova ponudba rabljenih vozil je največja v Sloveniji. 250-točkovni pregled: vsako vozilo je temeljito pregledano na 250 kontrolnih točkah, kar zagotavlja tehnično brezhibnost.

vsako vozilo je temeljito pregledano na 250 kontrolnih točkah, kar zagotavlja tehnično brezhibnost. Videokontrola vozil: kupci si lahko ogledajo natančno videopredstavitev vozila, kar omogoča transparentnost in boljšo informiranost.

kupci si lahko ogledajo natančno videopredstavitev vozila, kar omogoča transparentnost in boljšo informiranost. Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo: če kupec ni zadovoljen z vozilom, ga lahko v osmih dneh vrne ali zamenja.

če kupec ni zadovoljen z vozilom, ga lahko v osmih dneh vrne ali zamenja. Porsche Jamstvo Evropa Plus: podaljšano jamstvo, ki velja po vsej Evropi, brez omejitve kilometrov in z neomejenim številom popravil.

podaljšano jamstvo, ki velja po vsej Evropi, brez omejitve kilometrov in z neomejenim številom popravil. Ugodnosti ob nakupu: ob financiranju lahko kupec prejme do 1.500 evrov bonusa in 500 evrov bonusa ob menjavi vozila ter servisni bon v vrednosti do sto evrov.

Foto: Porsche Inter Auto

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je eden izmed največjih slovenskih trgovcev z vozili Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.