Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
14. 11. 2025,
6.16

Osveženo pred

10 minut

Tjanmen Kitajska Chery Auto

Petek, 14. 11. 2025, 6.16

Tjanmen

Kitajski SUV poskušal prečkati znamenito stopnišče, končalo se je zelo slabo #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Na znamenitem stopnišču do jame Tjanmen na Kitajskem se je slabo končal poizkus vzpona s terenskim vozilom.

Tjanmen je gora “nebeških vrat” znotraj istoimenskega narodnega parka na severozahodnem delu Kitajske. Do samega vrha vodi stopnišče, ki ima 999 stopnic na dolžini skoraj 300 metrov, pri tem pa je treba premagati 150 višinskih metrov. Povprečni naklon je 45 stopinj, na nekaterih delih naklon presega 60 stopinj. 

Leta 2018 je stopnice uspel prečkati range rover, zdaj je podobno storil kitajski proizvajalec Chery s svojim športnim terencem fulwin X3L. Med vzponom je vozilo izgubilo nadzor in začelo drseti nazaj, pri tem pa zadelo ob steno stopnišča in ga poškodovalo. Voznik ni bil poškodovan. V času preizkusa je bilo stopnišče zaprto za obiskovalce, ki so za pod do vrha uporabljali dvigalo.

Sodeč po izjavi iz podjetja Chery Auto se je med vzponom nepričakovano odtrgalo sidrišče pritrdilne varovalne vrvi, ta pa se je zato zapletla v zadnje desno kolo in s tem močno poslabšala prenos moči in vozne zmogljivosti X3L na strmem stopnišču. Ob tem so se opravičili za preslabo načrtovanje poizkusa in poškodovanje dela turistične atrakcije. 

