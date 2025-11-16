Mlad slovenski dirkač Mark Kastelic, član moštva Mapetrol Lema racing, je z zmago na nedeljski dirki v Misanu postal italijanski prvak v dirkaškem razredu GT4. 18-letnik iz Ivančne gorice je bil s svojim dirkaškim kolegom, Italijanom Lorenzo Toccijem, pretrd oreh za konkurenco, z zmago pa sta dirkača potrdila naslov italijanskih prvakov za sezono 2025.

Mark Kastelic je v letošnji sezoni vzporedno nastopal kar na treh dirkaških prvenstvih. Sezono je pričel s prvo dirko v Mugellu, kjer je otvoril dirkaško leto v italijanskem prvenstvu. Poleg dirk v Italiji je Kastelic nastopal tudi na dirkah evropskega prvenstva in pa na tako imenovanem "Iberijskem pokalu", ki šteje za združeno špansko in portugalsko prvenstvo. Kastelic je pred 14 dnevi prav na dirki tega prvenstva v Jerezu, tudi stal na stopničkah za osvojeno drugo mesto razreda GT4.

Nov uspeh svoje kariere pa je Mark Kastelic dosegel v nedeljo. Z dirko na legendarnem dirkališču v Misanu, kjer poleti nastopajo tudi dirkači prvenstva MotoGP, je Kastelic potrdil naslov italijanskega prvaka.

Foto: Mapetrol Lema racing

Kastelic je že v četrtek v Misano prišel kot vodilni v prvenstvu z lepo prednostjo pred zasledovalci. Za osvojitev naslova je tako potreboval le še eno dobro dirko in s kolegom Toccijem jima je ta naposled tudi uspela. Kastelic ima za seboj odlično sezono v italijanskem prvenstvu razreda GT4, že na prvi dirki leta v Mugellu je stal na stopničkah, na te pa se je nato vrnil še nekajkrat.

V spominu mu bo bržčas še najlepše zapisana zmaga na dirki v Imoli, kjer je slavil istočasno, kot je na drugo stopničko v svojem tekmovalnem razredu (GT3) stopil tudi devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi, ki zadnja leta prav tako nastopa na vztrajnostnih avtomobilističnih dirkah. Kot tedaj v Imoli, je tudi danes v Misanu z zmagovalnega balkona odmevala slovenska himna.

Foto: Mapetrol Lema racing

Kastelica letos čaka še ena dirka čez 14 dni v Estorilu na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti naslov prvaka. V "Iberijskem pokalu" pa ima za vodilnim dirkačem pred zadnjo dirko sezone tri točke zaostanka.

"Naslov italijanskega prvaka je krona dobre sezone, ki je letos deloma že za nami. Nastopal sem v treh prvenstvih hkrati in jasno je, da je v evropskem prvenstvu tak rezultat precej težje doseči. No, tudi na dirkah italijanskega prvenstva konkurenca ni slaba. Nekaj je tudi tam izjemno hitrih dirkačev in avtomobilov," je povedal Kastelic. "Vesel sem za uspeh in za naslov, v katerega sem trdno verjel in si ga potihem želel, a na glas ga nisem upal napovedovati. Saj veste, kako je v dirkaškem športu? Lahko grej kaj nepričakovano narobe, lahko poči guma ali ponagaja dirkaška tehnika. Vse to se mi je letos namreč že pripetilo. Na srečo je bilo tokrat vse ok in danes lahko slavimo, že jutri pa me čaka trening in nov delovni dan. Pripraviti se moramo namreč dobro še za zadnjo dirko sezone v Estorilu na portugalskem, kjer smo v prvenstvu sicer na drugem mestu, a so vse možnosti za naslov še vedno odprte. Precej težje bo tam, ker je konkurenca še močnejša, a nič ni nemogoče," je še dodal.

