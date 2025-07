OutletCars – vaš naslov za najugodnejše rabljene avtomobile v Sloveniji!

Foto: Porsche Inter Auto

Pri nakupu rabljenega vozila je zaupanje ključnega pomena. Porsche Inter Auto je eden izmed vodilnih ponudnikov preverjenih rabljenih vozil v Sloveniji, združuje priznane programe, kot so Das WeltAuto, Audi Preverjeno: plus in Porsche Approved, ki zagotavljajo kakovost, varnost in brezskrbno vožnjo.

Zelo priljubljen program v ponudbi so tudi rabljena vozila OutletCars – rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri ali starejšega letnika, a zato po bistveno dostopnejši ceni. Gre za avtomobile, ki so vsekakor še vedno tehnično brezhibni in strokovno pregledani.

In še ena revolucija na slovenskem avtomobilskem trgu: vsa rabljena vozila iz programa OutletCars imajo vključen videoposnetek – nadzor tehničnega stanja, za stoodstotno najzaupljivejši nakup v Sloveniji.

OutletCars Slovenija Sprejmite najboljšo odločitev pri nakupu vašega novega rabljenega vozila in doživite vrhunsko mobilnost, ki jo zagotavljajo dodatne ugodnosti, samo pri Porscheju.

Prednosti OutletCars:

odlična ponudba rabljenih vozil,

ugodnejša cena,

vsa vozila natančno pregledana,

spletni nakup in podpis pogodbe.

TOP 5 OUTLETCARS VOZIL

1. Škoda Fabia Combi 1.4 TDI Ambition: letnik 2015, kilometrina: 198.454 kilometrov.

Cena že od 5.180 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

PREVERITE OGLAS: Škoda Fabia Combi 1.4 TDI OutletCars

2. Volkswagen Golf 40 let 1.6 TDI BMT 4M: letnik 2014, kilometrina: 194.379 kilometrov.

Cena že od 10.990 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

PREVERITE OGLAS: VW Golf 1.6 TDI OutletCars

3. Volkswagen Golf Variant GTD 2.0 DSG: letnik 2016, kilometrina: 154.046 kilometrov.

Cena že od 11.890 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

PREVERITE OGLAS: VW Golf Variant GTD 2.0 TDI OutletCars

4. Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI BMT Business DSG: letnik 2020, kilometrina: 192.455 kilometrov.

Cena že od 13.480 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

PREVERITE OGLAS: VW Passat Variant 1.5 TSI OutletCars

5. Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style: letnik 2021, kilometrina: 182.427 kilometrov.

Cena že od 13.480 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

PREVERITE OGLAS: Škoda Octavia Combi 1.5 TSI OutletCars

Vrhunske prednosti OutletCars pri Porscheju

V njihovi ponudbi so že vključene dodatne ugodnosti, ki jih pri drugih trgovcih z rabljenimi vozili ali pri nakupu od fizičnih oseb pogosto ne boste našli. Te prednosti so pri Porsche Inter Auto del standardne ponudbe in vam pomagajo sprejeti najboljšo odločitev pri nakupu vašega novega rabljenega vozila. Vsako rabljeno vozilo pri Porsche Inter Auto prestane zahtevno tehnično kontrolo s kar 250 kontrolnimi točkami, kar vam zagotavlja, da prejmete tehnično brezhibno in skrbno pripravljeno vozilo.

OutletCars – vključene storitve:

videopredstavitev vozila,

garancija osem dni za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk,

popust ob financiranju,

servisni bon do sto evrov pri določenih znamkah.

Kaj je pomembno pri nakupu rabljenih vozil? Intervju s strokovnjakom za prodajo rabljenih vozil.

Gospod Pavle Nenadič, strokovnjak za prodajo rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto, poudarja, da podjetje že vrsto let postavlja nove standarde na slovenskem trgu rabljenih vozil. V ponudbi je že nekaj časa tudi priljubljen program OutletCars, ki kupcem prinaša dodatne prednosti. Kakšne novosti ponuja OutletCars? Katere so ključne ugodnosti ob nakupu? Več v spodnjem ekskluzivnem intervjuju!

Katera vozila zajema ponudba vozil OutletCars?

V ponudbi vozil OutletCars so na voljo rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri ali višjo starostjo, a kljub temu skrbno izbrana in strokovno pregledana. Vsako vozilo je tehnično temeljito pripravljeno v skladu z visokimi standardi, kar kupcu zagotavlja varen in brezskrben nakup – po posebej ugodni ceni.

Katere so prednosti vozil iz OutletCars ponudbe?

Strankam zagotavljamo natančno videopredstavitev vozila, garancijo osem dni za vračilo ali zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk, dodaten popust za financiranje in servisni bon do sto evrov pri določenih znamkah. Čeprav gre za ugodnejšo ponudbo, smo ohranili vse dodatne storitve za pošten, transparenten in varen nakup.

Kaj strankam zagotavlja videopredstavitev vozil?

Pri Porsche Inter Auto smo uvedli popolno novost, ki kupcem omogoča še boljši vpogled v dejansko stanje vozila – videopredstavitev vozila. Tako si lahko vozilo ogledate podrobno in na daljavo, kar vam olajša odločitev za nakup. S to storitvijo smo edini na slovenskem trgu, saj stremimo k popolni transparentnosti in zaupanju kupcev.

V vaših poslovalnicah nudite tudi ugodno financiranje in zavarovanje. Katere dokumente potrebujemo in koliko časa traja odobritev?

Pri nakupu vozila iz ponudbe OutletCars vam zagotavljamo tudi dodatne popuste v primeru sklenitve financiranja in zavarovanja hkrati. Kot fizična oseba potrebujete zadnje tri plačilne liste, originalne ali kopije, potrjene z žigom in podpisom, osebni dokument, vozniško dovoljenje ter izpolnjene obrazce, ki jih dobite pri nas. Če vozilo kupujete kot pravna oseba, potrebujete obrazec BON2, potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti in bilanco. Odobritev financiranja praviloma traja le 24 ur. Preverite tudi kalkulator financiranja.

Stranka pri vas ob nakupu prejme tudi bon za servisiranje vozila do sto evrov?

Servisni bon v višini do sto evrov (pri določenih znamkah: Audi, VW, SEAT, CUPRA in ŠKODA) za vzdrževanje vozila je namenjen rednemu vzdrževanju vozila. Ponavadi se stik s trgovcem konča ob nakupu vozila, pri Porsche Inter Auto pa nakup predstavlja šele začetek dolgotrajnega odnosa s strankami. Redni servis je nujen za dobro delovanje, stranka pa ga lahko opravi v naših petih poslovalnicah v Sloveniji.

Kako poteka postopek, če želi kupec dati staro vozilo v račun?

Postopek je enostaven. Vozilo strokovno ocenimo, opravimo cenitev in nato ponudimo znesek, ki ga kupec lahko uporabi kot polog pri nakupu novega (ali rabljenega) vozila. Če je vrednost vozila višja, razliko vrnemo, če je nižja, ponudimo ugodno financiranje za preostanek zneska. Cenitev in svetovanje sta pri Porsche Inter Auto seveda brezplačna. V sklopu tega imamo na voljo tudi odkup vozil.

Celotna ponudba vseh rabljenih vozil

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net najdete trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najkakovostnejša rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

