Slovenija je na drugi pripravljalni tekmi za EuroBasket znova izgubila z Nemčijo (70:80), a prikazala precej boljšo igro, še posebej na začetku obeh polčasov. "To moramo razširiti čez vso tekmo. Da ni teh valov v igri. To je odlika velikih ekip," je poudaril Aleksej Nikolić. V Mannheimu so igrali brez Luke Dončića. "Najbolj me veseli, da smo kljub padcu v igri stopili skupaj, se potegnili ven," je v prvi izjavi po tekmi povedal Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić Foto: Nebojša Tejić/STA "Želeli smo izboljšati skok in odzive na slabe sodniške odločitve. In te dve stvari smo izboljšali in to moramo obdržati. Napredek v igri je, še posebej v obrambi. Najbolj pa me veseli, da smo kljub padcu v igri stopili skupaj, se potegnili ven iz tega položaja in nam je celo uspelo povesti," je črto pod drugo pripravljalno tekmo slovenske košarkarske reprezentance potegnil selektor Aleksander Sekulić. Nemčija je zmagala z 80:70. "Zmanjkalo nam je mogoče malo izkušenj, kvalitete in svežine. Ostali smo tudi brez Padjena. Ne vem še, kakšna je situacija z njim. Mark je zelo dobro odigral tekmo. Imeli smo sicer dobre mete, a na koncu nismo zadeli odprtih metov, polaganj. Veseli me, da je bil pravi odziv igralcev in da smo igrali povezano in skupaj, in to ne glede na padce v igri."

Nikolić: Nismo dali glave dol, igrali smo naprej in verjeli

Aleksej Nikolić je dal 12 točk. Foto: Guliverimage "Ne bomo skakali od veselja. Imamo pa napredek v igri. Vidimo stvari, ki jih želimo imeti. Igralci verjamejo v to, kar delajo, in potem je lažje. Lahko smo zadovoljni s tekmo." Do neke mere jim je uspelo uničiti napadalno igro nasprotnika, je dodal selektor. "In ko bomo dobri v obrambi, nam bo tudi lažje stekla igra v napadu. To je tudi en tak psihološki trenutek."

"Dva različna polčasa. Uvod je bil dober, v drugi četrtini pa mrk. A kar je najpomembnejše, kar lahko odnesemo s te tekme, je naša mentaliteta. Nismo dali glave dol, igrali smo naprej in verjeli, da lahko igramo dobro in se lahko vrnemo v igro. To smo tudi naredili. Druga stvar pa je, da smo izboljšali, kar smo si zadali pred tekmo, to pa je skok. Dobro smo zapirali," pa je ključni dejstvi druge pripravljalne tekme za EuroBasket poudaril Aleksej Nikolić. Nemci so imeli 46 skokov, Slovenci 45. Ob petkovem porazu v Stožicah z 89:103 pa so skok izgubili s kar 28:46.