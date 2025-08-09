Klemen Prepelič neposreden kot vedno: To je žalostno

Slovenski košarkarji so v petek zvečer na prvi pripravljalni tekmi pred letošnjim evropskim prvenstvom, ki se bo za Slovenijo v Katovicah začelo 28. avgusta, z 89:103 klonili proti Nemčiji. Poleg napak v igri zasedbe Aleksandra Sekulića, ki je opozarjal predvsem na skok, pa so imeli slovenski košarkarji ogromno dela tudi z delom sodniške trojice.

Slovenski košarkarji so v petek zvečer na prvi pripravljalni tekmi pred letošnjim evropskim prvenstvom, ki se bo za Slovenijo v Katovicah začelo 28. avgusta, z 89:103 klonili proti Nemčiji. Poleg napak v igri zasedbe Aleksandra Sekulića, ki je opozarjal predvsem na skok, pa so imeli slovenski košarkarji ogromno dela tudi z delom sodniške trojice.

Obračun med Slovenijo in Nemčijo je bil po pričakovanjih vse prej kot prijateljski. Čeprav zasedbi še preizkušata različne zamislice obeh strategov in sta še daleč od optimalne pripravljenosti, pa je šlo v petek v Stožicah, kjer se je zbralo 11.500 ljudi na nož od prvega trenutka. Nemci so z agresivno igro na meji prekrška skušali onemogočati slovenske strelce, ki so jim na drugi strani večkrat skušali vrniti z enako mero.

Prepelič: Enostavno so te stvari nesprejemljive

Sodniška trojica Boris Krejić, Blaž Zupančič in Nace Mohorič se je večkrat znašla v središču pozornosti in podelila več tehničnih napak. Še posebej je odmevalo dogajanje v končnici prvega polčasa, ko si je nekaj minut pred koncem druge četrtine tehnično napako najprej prislužil Luka Dončić, ki je imel takrat ob svojem imenu že štiri osebne napake, zaradi ugovarjanja pa si jo je takoj zatem prislužil še Klemen Prepelič, ki je ob tem svoje frustracije izlil tudi predsedniku KZS, Mateju Erjavcu, ki je sedel ob parketu. Zatem je Nemčija pobegnila na dvomestno razliko, Slovenci pa niso več našli stika s tekemcem.

Prepelič je srečanje končal pri 14 točkah. Foto: Filip Barbalić

Če selektor Sekulić po porazu ni želel pretirano razpravljati o sodniškem delu pa je bil odkrit in neposreden kot vselej Prepelič. "Žalostno je najprej to, da Luko pride gledati skoraj dvanajst tisoč ljudi in se dogajajo takšne stvari, kot je to, da ima prvi zvezdnik že v prvem polčasu dosojene štiri osebne napake. Mimo tega nisem mogel niti sam, zato sem tudi dobil tisto tehnično napako. Enostavno so te stvari nesprejemljive, sploh na domačih tekmah, kar je res žalostno. Že res dolgo sem v košarki in enostavno preko tega ne morem. Sicer pa kar se tiče Luke, igral je približno pol tekme, sigurno se prikradejo napake, a to je normalno. Spet smo videli njegovo magijo in je dodana vrednost tej ekipi, tako da bo zagotovo še vse boljši," je dodal Prepelič.

Nato pa nekaj besed namenil še srečanju, v katerem je imela Nemčija premoč predvsem pri skoku, ki ga je dobila s 46:28, kar 21 žog so Nemci pobrali v napadu. "Iskreno je naša ekipa zelo motivirana in tekmovalna tako, da nam ob porazih sigurno ni lahko, a to je šele prva tekma, noge so težke, za nami so težki treningi, a z namero, da bomo dobro pripravljeni. Bilo je kar nekaj dobrih minut sploh v prvem polčasu, sicer so imeli 12 skokov v napadu in 20 točk iz drugih napadov. Tudi mladi so veliko doprinesli z energijo, s tem smo dobili dodano vrednost, a veliko stvari je za popraviti, predvsem pri skoku, verjamem, da bodo z rutino prišli tudi zadeti meti kot tudi prosti meti. Zelo dobro smo kontrolirali žogo, napad je bil soliden, bil je dober test proti dobremu nasprotniku," je še dodal Prepelič, ki je dosegel 14 točk.

"Mislim, da bo vse skupaj veliko lažje, ko bo za nami še več treningov in tekem," pravi Alen Omić. Foto: Filip Barbalić

Vrnitev Omića

Posebno srečanje se je v Stožicah odvilo za Alena Omića, ki je prvič po letu 2016 oblekel slovenki reprezentančni dres. "Malce je bilo prisotno tudi treme, saj deset let ni malo časa, a zdaj sem nazaj in vesel, da sem s temi fanti, verjamem, da bomo s treningi in borbenostjo naredili še veliko boljšega kot zdaj," je dejal Omić in tudi on je nato nekaj besed namenil sodniškemu delu.

"Mislim, da bo vse skupaj veliko lažje, ko bo za nami še več treningov in tekem. Ko igraš z najboljšim na svetu, pričakuješ samo najboljše. Na nek način smo ga danes hitro izgubili, ker so mu dosodili take prekrške, ki jih jaz ne bi nikoli najboljšemu košarkarju na svetu, sploh tisto tehnično. Sam se sicer ne bom mešal v delo sodnikov in njihove odločitve, a vsi vemo, da je toliko ljudi prišlo gledati najboljšega igralca na svetu in potrebno mu je pokazati spoštovanje," je dejal Omić.

"Luka je z nami tri, štiri dneve, tudi sam se še lovim, nisem igral mesec in pol, tako da je bil kar šok vrniti se v izbrano vrsto, potem ko sem pred tem počival in treniral. Tudi sam se še prilagajam, potrebovali bomo še nekaj časa in igranja skupaj. Nemci so bili zelo agresivni, naredili so ogromno prekrškov, mi moramo biti osredotočeni na nas in kot ekipa delati boljše," je še dodal Omić, ki je ob vrnitvi dosegel štiri točke.

Aleksej Nikolić Foto: Filip Barbalić

Nikolić: Bilo je veliko lukenj

Na slovenske napake pa je opozoril tudi Aleksej Nikolić. "Nemčija je bila pravi pokazatelj, kje smo. Bilo je veliko lukenj, kar je mogoče pričakovano, zdaj pa nas čakata analiza in popravljanje napak. Velik problem je bil skok, morali bomo bolj zapirati prostor pod košema in se izboriti za žogo. Kljub temu mislim, da imamo dobre temelje kar se tiče fizične priprave in teka, temu smo sedaj dajali poudarek, normalno, da je rezerv še ogromno," je pred nedeljsko "povratno" tekmo v Manheimu (17.30) še dodal Nikolić.

